Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında Korona virüse yenik düştü - Son Dakika

Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında Korona virüse yenik düştü
30.04.2021 12:48
Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında Korona virüse yenik düştü Artvin'de ilerleyen yaşına rağmen her 10 Kasım'da Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelini ziyaret ederek saygı duruşunda bulunan 97 yaşındaki Erzade Yalçıntaş korona virüse yenik düştü.
Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında Korona virüse yenik düştü
ARTVİN - Artvin'de ilerleyen yaşına rağmen her 10 Kasım'da Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelini ziyaret ederek saygı duruşunda bulunan 97 yaşındaki Erzade Yalçıntaş korona virüse yenik düştü. Erzade Nine tedavi gördüğü Artvin Devlet Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.
Artvin'de yaşayan 97 yaşındaki Erzade Yalçıntaş, her 10 Kasım'da Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeli önünde saygı duruşunda bulunuyordu. 22 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin yer aldığı Atatepe'ye Türk bayrağı ile giden 97 yaşındaki Erzade nine Korona virüs tedavisi gördüğü Artvin Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti.
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