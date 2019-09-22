Son Dakika Haberleri: Türkiye onu kanser hastalığına karşı verdiği mücadele ile tanıdı, Neslican Tay son yolculuğuna...
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Türkiye onu kanser hastalığına karşı verdiği mücadele ile tanıdı, Neslican Tay son yolculuğuna...

1 saat önce

Türkiye onu kanser hastalığına karşı verdiği mücadele ile tanıdı, Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandıRİZE - Sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı verdiği mücadele ile tanınan ve dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay, Rize'de...

Türkiye onu kanser hastalığına karşı verdiği mücadele ile tanıdı, Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

RİZE - Sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı verdiği mücadele ile tanınan ve dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay, Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.

Üç kere yendiği kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan 21 yaşındaki Neslican Tay, Rize'de yoğun katılımın olduğu cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın cenazesi, merkez Sahil Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla yine merkeze bağlı Pehlivantaşı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Türkiye onu kanser hastalığına karşı verdiği mücadele ile tanıdı, Neslican Tay son yolculuğuna...

İstanbul, Türkiye, Rize, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:11 Kaynak: İHA
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