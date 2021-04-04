Türkiye onu konuşuyor: Sizin oğlan sosyal medya fenomeni oldu - Son Dakika

Türkiye onu konuşuyor: Sizin oğlan sosyal medya fenomeni oldu

04.04.2021 07:30
Türkiye onu konuşuyor: Sizin oğlan sosyal medya fenomeni oldu, System.String[]

Fevzi Kaan Türker ilkokul öğrencisi, Samsun, Çarşamba'da yaşayan üç çocuklu Türker ailesinin en küçüğü.

Fevzi Kaan Türker ilkokul öğrencisi, Samsun, Çarşamba'da yaşayan üç çocuklu Türker ailesinin en küçüğü. Pandemi nedeniyle düğün ve eğlenceler yasaklanınca işsiz kalan piyanist şantör babasının eve getirdiği orgla sosyal medyada canlı yayınlar yapmaya başladı ve ünlü-ünsüz herkesin beğenisini kazandı. Bir gecede 66 bin kişilik bir izleyici kitlesine ulaşan küçük piyanist şantör babasını rol model almış. Annesinin telefonuyla gizlice canlı yayın yapıp konserler veren Fevzi, yayınına bağlanan kişilerden istek parçaları da almaya başlayınca bir gecede sosyal medya fenomenine dönüşmüş.

Neşeli ve terbiyeli tavırları, nota bilmese de içten yorumladığı şarkılarıyla şimdiden 461 bin takipçisi olan Fevzi Kaan (fevzikaan_55), Instagram'ın son günlerde en çok izlenen hesaplarından biri. Sokakta insanlar onunla fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor. Yurtdışındaki takipçilerinden mesajlar alıyor. Çarşamba'da ulaştığımız Türker ailesiyle görüşebilmek için telefonlarına gelen aramaların durmasını bekliyoruz. Baba Hakan Türker "Aman Allah'ım, arayan arayana..." diyor. ve Fevzi Kaan Türker ile Zoom'da röportaja başlıyoruz...

Canlı yayınlara nasıl başladın?

Babamla düğünlere gidiyor, ona davul çalarak yardım ediyordum. O şimdi pandemi dolayısıyla düğünlere gidip çalamadığı için orgunu eve getirdi, ben de çalmaya başladım. Bir gün annemin telefonunu gizlice alıp canlı yayın açınca Instagram'da 'Keşfet'e düştüm.

Ailen nasıl öğrendi? Ne dediler?

Geçen gece öğrendiler... Bir tanıdığımız "Sizin oğlan fenomen oldu, Instagram 'Keşfet'e düştü" diye geç saatte evi aradı. Annemle babam da sevindi.

Ünlülerden kim katıldı yayına?

Tuğçe (Kandemir) Ablam katılıyor, Ömer (Başdoğan) Abim katılıyor, Aslı Ablam (Bekiroğlu)... Reynmen (Yusuf Aktaş) Abimle, Ümit Yaşar Abimle canlı yayın yaptım. O kadar çok kişiyle yayın yaptım ki saymakla bitmez. Tuğçe Ablam bana bir klip çekme sözü verdi.

Müziğe ilgin nasıl başladı?

Davul çalarak başladım. Org çalmayı kendi kendime öğrendim.

Nota biliyor musun? Baban sana öğretiyor mu?

Nota bilmiyorum daha. Ramazanda babamla derslere başlayacağız. Okuma yazmam olduğu için şarkıları okuyup ezberlemeye çalışıyorum. Reynmen Abim canlı yayına bağlandığında "Şarkıları tam oku, iyi ezberle" dedi. Herkes "Aynı şarkıları okuyorsun" diyordu. Ben de farklı şarkılar okumaya başladım. Artık her gün için farklı bir şarkı buluyoruz annemle...

En çok hangi şarkılar isteniyor?

'Merdo', 'Doktor', 'Yorgun Yıllarım', 'Adana'ya Gel Gidek', Roman parçaları... Bir de 'Postacılar' şarkısı var. 'Mavi Mavi' istiyorlar... İsteklerin hepsine bildiğim kadarıyla yetişmeye çalışıyorum.

Kimleri örnek alıyorsun?

Hakan Altun, Cengiz Kurtoğlu, Tuğçe Kandemir, Ümit Yaşar... Aslında bütün şarkıcıları seviyorum ama bazılarının tam adını bilmiyorum.

BENİ GÖRÜNCE 'CABAK FEVZİ' DİYORLAR

Peki Çarşamba'daki insanlardan nasıl yorumlar alıyorsun?

Güzel şeyler söylüyorlar. Adım Fevzi Kaan ama nedense beni gördükleri zaman 'Cabak Fevzi' diyorlar.

'Cabak' ne demek?

Baba Hakan Türker: Hareketleri, duruşu, gülüşü, tavırlarıyla karşısındakini etkileyebilen, yerinde durmayan anlamına geliyor. Durduğu yerde durmuyor. Bitmeyen bir enerjisi var.

Ünlü olmak zor mu?

Bana göre kolay. Bazılarına zor geliyor. Artık büyüyünce bakacağım. Ailem zorlanıyor çünkü telefonlar durmuyor.

Korona seni nasıl etkiledi?

Ben kimseyle görüşemiyorum, okula gidemiyorum. Derslerime çalışabiliyorum ama. Bu dönem takdir aldım.

İleride ne olmak istiyorsun?

Müzisyen olmak istiyorum. Oyuncu olmak istiyorum. Dizilerde çocuk oyuncu olarak oynamak istiyorum.

Senin gibi iyi yayın yapabilmek için nelere dikkat etmek gerek?

Kötü hareket yapmayacaksın, saygılı olacaksın.

Peki bir dileğin var mı?

Anneme havuzlu ev almak...

BABA HAKAN TÜRKER: BENDEN ÖZENMİŞ

Sizce Fevzi neden bu kadar popüler oldu?

Fevzi dört dörtlük çalsa, benim gibi müzisyen olup da ekran karşısına çıksa tutulmayacak. Çünkü Fevzi'nin kendine has hareketleri, söyleme tarzı var. Çocuk doğal tavırları sayesinde bu kadar popüler oldu. Tabii ki eksikleri var. Altyapısı yok. Bizim kontrolümüz dışında gelişen bir durum olduğu için henüz eğitim veremedik.

MÜDAHALE ETMİYORUM, KOLTUKTAN İZLİYORUM

Nasıl öğrendiniz canlı yayınlar yaptığını?

Biliyorsunuz, bir yıldır evdeyiz. Müziksiz duramadığımız için müzik aletlerini eve getirdim. Sosyal medyada Facebook ve Instagram'da bazı akşamlar kendimce canlı yayınlar yapıyordum. Fevzi de demek benden özenmiş. Ben gündüzleri dışarı çıktığımda bu da geçiyor cihazların başına, çalmaya çalışıyor, bir şeyler okuyor... Annesinden gizli telefonunu alıyor. Önce bir video çekiyor. Kendisine bir sayfa açmış, oraya atıyor. O video paylaşıla paylaşıla dağılıyor. Geçen gece saat 02.00'de telefon çaldı, Samsun'dan halamın kızı arıyor. "Sizin oğlan sosyal medya fenomeni oldu, Türkiye onu konuşuyor. Bir saat içinde 66 bin tıklanma rekoru kırdı" dedi.

Duyunca nasıl hissettiniz?

Şaşırdık... Sonra telefonlar yağmaya başladı. Kendimizi bir anda sosyal medyanın içinde bulduk. Tabii Fevzi'nin bunu devam ettirebilmesi için altyapısı olması lazım. Bunun için elimden geleni yapacağım. Gerekirse onu konservatuvara da yollayacağız. Çünkü müziği seviyor.

Siz kameranın arkasından Fevzi'nin canlı yayınına destek oluyor musunuz?

Müdahale etmiyorum. Bir tek geçen Ümit Yaşar Abi'miz katıldı, onun programına girdim. Ben genelde karşı koltuktan izliyorum. Klavye çalarken tuşlara basıyor. Mimik yapıyor. Söylediği şarkıya bir de yorum katıyor, sözlerini değiştiriyor. Parçadan ayrı bir beste yapıyor. Bir 'İstanbul Sokakları' okurken içinden bir İstanbul sokağı daha çıkıyor yani.

Türkiye onu konuşuyor: Sizin oğlan sosyal medya fenomeni oldu

Çarşamba, Türkiye, Samsun, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Türkiye onu konuşuyor: Sizin oğlan sosyal medya fenomeni oldu - Son Dakika Magazin


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