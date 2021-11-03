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Türkiye, organ nakli sayısında Avrupa'da üst sıralarda yer alıyor - Son Dakika

Türkiye, organ nakli sayısında Avrupa'da üst sıralarda yer alıyor

03.11.2021 13:02
Türkiye, organ nakli sayısında Avrupa'da üst sıralarda yer alıyor

Organ nakli sayısında Türkiye, Avrupa'da üst sıralarda yer alıyor.

Organ nakli sayısında Türkiye, Avrupa'da üst sıralarda yer alıyor.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, her yıl 3-9 Kasım'ın Türkiye'de Organ Bağışı Haftası olarak kutlandığı belirtildi.

Türkiye'de organ bağışlarının Sağlık Bakanlığı kontrolü ve denetiminde yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nakil sayısı bakımından Avrupa'da üst sıralarda yer alan ülkemizde, nakillerin büyük çoğunluğu canlıdan gerçekleştirilmektedir. Organ nakli olmuş hastalarda başarı ve sağ kalım oranı Avrupa'da yüzde 85-96 arasında olup, bu oran ülkemizde de Avrupa ile eşdeğer durumdadır. Ülkemizde nakil yapılabilen organ ve dokular, kalp ve kalp kapağı, karaciğer, böbrek, pankreas, rahim, akciğer, kornea, kemik, kas dokusu, kıkırdak, tendon, ince bağırsak, yüz ve saçlı deri, ekstremite, üst solunum ve sindirim yolu organları olarak sıralanabilir."

Organ bağışı konusuna toplum olarak hassasiyet gösterilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, destek vermenin de yaşamak kadar güzel bir duygu olduğu vurgulandı.

Organ Bağışı Haftası, Kırıkkale, Türkiye, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye, organ nakli sayısında Avrupa'da üst sıralarda yer alıyor - Son Dakika


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