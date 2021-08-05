Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ve yaraların sarılması için tek yürek oldu - Son Dakika

Havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğü Antalya ile Muğla'daki orman yangınlarının bir an önce söndürülmesi ve yaraların sarılması için Türkiye seferber oldu.

Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarına karşı Bazı kurum ve dernekler, yangın bölgelerinde sıcak yemek dağıtım noktaları kurdu. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler de ilk günden bu yana yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Hasar tespitleri tam tamamlanmadan kurumlardan ilk yardımlar gelmeye başladı.

Manavgat'taki orman yangınlarından zarar gören bölgeler için ilk etapta Tarım ve Orman Bakanlığından 8, 5 milyon, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5 milyon, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) 5 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından da 5 milyon olmak üzere acil ihtiyaçlar için toplam 23, 5 milyon lira aktarıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, yanan ormanları eski haline kavuşturmak ve daha yeşil Türkiye için 5 milyon lira destek verdi. Oluşturulan Antalya Valiliği Orman Yangını Yardım Hesabı'na vatandaşlar destek oluyor. Türkiye'nin farklı illerinden belediye, ticaret borsaları ve sivil toplum kuruluşları, gıda, yardım malzemelerinin yanı sıra yangından zarar gören hayvanlar için yem ve saman gönderdi.

"Emniyet Teşkilatından destek"

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğüne bağlı tüm personel, Muğla'nın orman yangını olan ilçelerine gönderildi. İlçelerde göreve başlayan ekipler, yardım toplama merkezleri, tahliye alanları, söndürme ve soğutma çalışmalarında 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, Antalya'nın yangın bölgelerinden Akseki ve Gündoğmuş ilçelerine konuşlandırdıkları mobil mutfak tırlarıyla yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. 10'ar kişi olmak üzere toplam 20 personel, bu tırlarda üç öğün yemek çıkararak görev yapan personele dağıtıyor. AFAD tarafından Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'deki orman yangınları nedeniyle 1759 kişiye barınma hizmeti verildi. Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi için yangın bölgelerine 357 aile tipi çadır, 40 genel maksat çadırı, 204 yaşam konteyneri ve 42 WC-duş konteyneri sevk edildi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AA muhabirine, afetin ilk gününden bu yana toplam 115 yardım aracıyla afetten etkilenen bölge halkına beslenme ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldığını söyledi. Kınık, 18 bin 65 kişilik ekibin afetin başından bu yana günde 65 bin 86 kişilik sıcak yemek çıkardığını anlatarak, şunları kaydetti: "Beslenme yardımları 113 dağıtım noktasında 14 mobil beslenme aracı, 8 mobil aşevi ve 1 sahra mutfağıyla yapılmakta. Orman yangınlarının çıktığı ilk günden bu yana seferber oluyoruz. 3 bin 304 kişiden oluşan personel ve gönüllü ordusuyla toplamda 300 bin kişiye insani yardım sağlandı. Sıcak yemek ve gıda kolisine ek olarak hijyen seti, içecek, ikramlık malzeme, kumanya ve soğuk su dağıtımları da sürmektedir. " AA

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