Türkiye, Orta Doğu'nun Kilit Taşıdır"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Orta Doğu 'nun, Balkanların, Kafkasların, Doğu Akdeniz 'in kilit taşı olduğunu söyledi.Kurtulmuş, partisinin Denizli İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen vefa yemeğinde yaptığı konuşmada, 31 Mart akşamı Denizli'de Büyükşehir dahil 20 belediye başkan adayının tamamının seçimi kazanarak başarıya ulaşacağına inandığını dile getirdi.Bu yerel seçimin Türkiye için önemli seçimlerden biri olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Evet bu yerel bir seçim, nihayetinde belediye başkanlarını seçiyoruz. Yerelde kimlerin o ili, ilçeyi yöneteceğine karar veriyoruz ama sonuçta bu seçimde verilebilecek olan genel bir intiba, Türkiye'nin hangi istikamette devam edeceğini de gösterecek." dedi. MHP ile 30 büyük ilde Cumhur İttifakı çerçevesinde seçime girdiklerini anımsatan Kurtulmuş, "Bazı yerlerde MHP'li arkadaşlarımız adayımız olarak seçimlere giriyor. Oralarda biz AK Parti olarak aday göstermiyoruz. Aynı şekilde burada Çal 'da ve Buldan 'da MHP adayını gösterdik. Bizim teşkilatlarımız, bu arkadaşlarımız için bizim teşkilatımızdan arkadaşlarımız adaymış gibi çalışacaklar. Onların da inşallah belediye seçimlerini kazanmasına gayret edeceğiz." diye konuştu."Türkiye bu coğrafyanın kilit taşıdır"Kurtulmuş, zor bir coğrafyada, bilinen bütün siyasi ve ekonomik dengelerinin alt üst olduğu dönemde siyaset yaptıklarını anlattı.Dünyada Çin Halk Cumhuriyeti ile ABD 'nin başını çektiği iki kutuplu bir ekonomik ve ticari savaş olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:"Bu savaşların da önemli merkezlerinden birisi Orta Doğu coğrafyası. Vekalet savaşları adı altında insanlık tarihinin en kanlı, en hain, en aşağılık savaşları Orta Doğu'da cereyan ediyor. YPG'si, PYD'si, DEAŞ'ı ellerine on binlerce dolarlık silahlar verilerek Orta Doğu coğrafyasında Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın başına bela ediliyor. Böyle bir coğrafyada hiç tereddüt etmeyelim ki meselenin asıl hedefi Türkiye'dir. Kilit taşını çekip alırsanız o kemer aşağı doğru çöker. Türkiye, Orta Doğu'nun, Balkanların, Kafkasların, Doğu Akdeniz'in kilit taşıdır. Eğer Türkiye'yi çeker alırsanız bu coğrafya darmadağınık olur. Tam da oyun, bunun için kurulmuştur. ""Türklerle Kürtler arasında bir problem yoktur"Bu coğrafyanın beyni, hamisi ve kurucusu Türkiye'nin yeniden ayağa kalkmaması, güçlü bir şekilde yoluna devam etmemesi için terör örgütü PKK 'nın 40 senedir Türkiye'nin başına bela edildiğini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:"Soğuk savaşta sağ-sol kavgaları diye bu milletin çocuklarını birbirine kırdırdılar. Onun için sınırlarımızın hemen altında YPG, PYD diye terör örgütü ortaya çıkardılar. Şimdi ABD'nin Sayın Dışişleri Bakanı diyor ki 'evet biz oralardan çekilsek bile Türklerin Kürtleri katletmesine müsaade etmeyeceğiz, Kürtlerin koruyucusu biziz' diyor. Önce Orta Doğu'yu doğru anlayalım. Türklerle Kürtler arasında bir problem yoktur. Orta Doğu'da olan mesele Türklerle Kürtlerin, Arapların kendi aralarındaki problem değil, sizin beslediğiniz terör örgütlerinin bu coğrafyanın halklarının başına bela olmasıdır. Bu coğrafyada Türk'ün de Kürt'ün de Arap'ın da Türkmen'in de Ezidi'nin de Sünni'nin de Şii'nin de koruyucusu, kollayıcısı, ağabeyi Türkiye'dir, oradaki her kardeşimiz bizim kardeşimizdir. Eli kanlı terör örgütlerinin racon kesmesine, Türkiye'ye meydan okumasına da bu millet asla müsaade etmedi, asla müsaade etmeyecek.""Kardeşliğimize sahip çıkacağız"Toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan ise birlik ve beraberliğin önemine işaret etti. Özkan, "16 yıldan beri ortaya koymuş olduğumuz bütün başarıların arkasında bizim birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz var. Onun için kardeşliğimize sahip çıkacağız, Allah için birbirimizi seveceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'a layık dava ve yol arkadaşları olacağız." dedi.Toplantıya, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök , Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile diğer belediye başkanları, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.