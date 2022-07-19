KASTAMONU - Türkiye Ortadoğu Ticaret Fuarı, eylülde Kastamonu'da yapılacak

Kastamonu, 21-24 Eylül arasında Türkiye Ortadoğu Ticaret Fuarı'na (TRADEF) ev sahipliği yapacak.

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, fuarın tanıtım toplantısındaki konuşmasında, Türkiye'de sınırlı sayıda yapılan bir fuarın Kastamonu'da ilk kez düzenlenecek olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Kastamonu'nun turizm anlamında herkesin zevkine hitap eden bir yapısı olduğunu anlatan Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Turizmin belli birleşenleri var. Kimisi denizi kimisi kış turizmini kimisi doğa turizmini kimisi tarihi kimisi gastronomi turizmini tercih ediyor. Kastamonu herkese cevap verebilen bir il. Böyle bir dokuyu Türkiye'nin çok az yerinde bulabilirsiniz. Bunları mutlaka ama mutlaka artıya çevirip duyurabilmemiz çok önemli. Dolayısıyla şehirlerin tanıtımı çok önemli. Bunlar da bu tarz fuarlarla oluyor. Biz bugüne kadar bunlara destek verdik. Ben bu konuda hiçbir fırsatı kaçırmadım. Mümkün oldukça şehri tanıtmaya gayret ettim."

Kastamonu'nun bozulmayan bir yapısı olduğunun altını çizen Vidinlioğlu, "Kastamonu nüfusunun 4-5 katı İstanbul'da yaşıyor. Bu kadar göçten dolayı şehir büyümemiş ama bir taraftan da şehir bozulmamış. Bu tarz yerlerin daha çok restore edilmesiyle zihniyetteki değişiklerle buraları güzel işletebilirsek Kastamonu turizmde patlama yapan illerin başında gelecek." diye konuştu.

"Fuar, Kastamonu için çok önemli"

Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) Başkanı Nevaf Kılıç ise, derneğin Afganistan, Özbekistan, Finlandiya, İsveç, Moldova, Romanya, Irak ve Türkiye'nin önemli şehirlerinde şubeleri olduğunu söyledi.

Irak'ın uzmanlık alanları olduğunu belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"110 yıl önce aynı imparatorluğun parçalarıydık. 2013 yılına kadar müteahhitlerimiz yılda 5 milyar dolarlık projeler alıyorlardı. Gayrimenkul satışında Irak yine birinci sırada. Bugüne kadar Türkiye-Irak ticaretine yönelik 5 zirve gerçekleştirdik. 6'ncısını da fuarla eş zamanlı olarak Kastamonu'da yapmayı planlıyoruz. Irak ile ilişkilerimiz çok iyi. Fuar, Kastamonu için çok önemli. Anadolu'nun şehirlerinde yapılması çok anlamlı. Irak'ın Türkmeneli şehri Kerkük'ü, Kastamonu ile kardeş şehir yapmak için çalışmalar yapmak istiyoruz. 6. Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi'ni Kastamonu'da yapmak istiyoruz."

İstamonu Medya ve Fuarcılık Genel Müdürü Hüseyin Karadeniz de 5 ayda fuardaki stantların yüzde 80'ini doldurduklarını söyledi.

Kastamonu'nun ilk defa bölgesel bir fuara ev sahipliği yapacağını dile getiren Karadeniz, "Karma Ticaret Fuarı anlamında ilk defa bölge içinde çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Şu anda 55 katılımcı firma var. Bu 55 firmanın içinde 9'u Türkiye'nin ilk 500'ünde yer alan firmalar. Yine Türkiye'nin yazılım devi anlamında ilk 3'ünde ve ilk 20'sinde yer alan firmalar var. Bu fuarcılık kültürünü bu şehre dokundurmak, daha öteye taşımak için bir yol katettik." diye konuştu.

Türkiye Ortadoğu Ticaret Fuarı, 21-24 Eylül arasında düzenlenecek.