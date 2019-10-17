Son Dakika Haberleri: Türkiye Ortak Açıklaması'nda, Barış Pınarı Harekatı durdurulduğunda, ABD'nin Başkanlık Kararnamesi...
Son Dakika Politika Türkiye Ortak Açıklaması'nda, Barış Pınarı Harekatı durdurulduğunda, ABD'nin Başkanlık Kararnamesi...

Türkiye Ortak Açıklaması'nda, Barış Pınarı Harekatı durdurulduğunda, ABD'nin Başkanlık Kararnamesi...

36 dakika önce

Türkiye Ortak Açıklaması'nda, Barış Pınarı Harekatı durdurulduğunda, ABD'nin Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirdiği mevcut yaptırımların kaldırılacağı belirtildi.

Türkiye Ortak Açıklaması'nda, Barış Pınarı Harekatı durdurulduğunda, ABD'nin Başkanlık Kararnamesi..., System.String[]

ABD- Türkiye Ortak Açıklaması'nda, Barış Pınarı Harekatı durdurulduğunda, ABD'nin Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirdiği mevcut yaptırımların kaldırılacağı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:40 Kaynak: AA
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