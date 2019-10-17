Türkiye Ortak Açıklaması'nda, Barış Pınarı Harekatı durdurulduğunda, ABD'nin Başkanlık Kararnamesi...
36 dakika önce
Türkiye Ortak Açıklaması'nda, Barış Pınarı Harekatı durdurulduğunda, ABD'nin Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirdiği mevcut yaptırımların kaldırılacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:40 Kaynak: AA
ABD- Türkiye Ortak Açıklaması'nda, Barış Pınarı Harekatı durdurulduğunda, ABD'nin Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirdiği mevcut yaptırımların kaldırılacağı belirtildi.
Bakan Çavuşoğlu, akıllara gelen "Geri çekilen YPG'nin silahları ne olacak?" sorusunun cevabını verdi ABD, Erdoğan'ın "Güvenli bölgeye çekilsinler" şartını kabul etti Pence ile Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken anlar! Pence sarılmak istedi Erdoğan sadece tokalaştı Çavuşoğlu'ndan Trump'ın mektubu ile ilgili açıklama: Gereken cevabı verdik