Türkiye örümcek ağı gibi demir ağlarla örülüyor - Son Dakika

Türkiye örümcek ağı gibi demir ağlarla örülüyor

08.10.2020 13:36

Türkiye örümcek ağı gibi demir ağlarla örülüyor Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakını Adil Karaismailoğlu, Türkiye'yi örümcek ağı gibi demir ağlarla ördüklerini belirtip, Sivas'tan yüksek hızlı trene binen bir kişinin Kapıkule Sınır Kapısına...

Türkiye örümcek ağı gibi demir ağlarla örülüyor

Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakını Adil Karaismailoğlu, Türkiye'yi örümcek ağı gibi demir ağlarla ördüklerini belirtip, Sivas'tan yüksek hızlı trene binen bir kişinin Kapıkule Sınır Kapısına kadar gidebileceğini söyledi

SİVAS - Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakını Adil Karaismailoğlu, Türkiye'yi örümcek ağı gibi demir ağlarla ördüklerini belirtip, Sivas'tan yüksek hızlı trene binen bir kişinin Kapıkule Sınır Kapısına kadar gidebileceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakını Adil Karaismailoğlu, Sivas-Yozgat sınırında Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Eşmeköy sınırları içerisindeki Sivas- Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı 318. Tünel ve saha imalat çalışmalarını yerinde inceledi.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karaismailoğlu, projenin tamamlanması için binlerce kişinin gece gündüz çalıştığını belirterek "Yozgat Akdağmadeni ilçesinde Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında incelemelerde bulunuyoruz. Ankara-Sivas hattının işleyiş olarak en son noktasındayız. Tüm hat serimi ve ray serimi tamamlandı. Burayı biran önce açmak için arkadaşlarımıza birlikte özverili bir şekilde çalışıyoruz. Ankara'dan Sivas'a kadar binlerce kişinin çalıştığı bir proje. Burası faaliyete geçtiğinizde vatanımıza, milletimize faydalı olacak. Ekonomi olarak, istihdam olarak, üretim olarak, ticaret olarak bölgemize ülkemize büyük katkılar sağlayacak. Bu projenin biran önce hayata kazandırılması için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Yüz yılda yapılamayan 18 yıla sığdırıldı

Karaismailoğlu, 100 yılda yapılamayanın 18 yıla sığdırıldığını ifade edip, "Ülkemizin her noktasında; karada, denizde, havada, raylı sistemler üzerinde, uzayda çabamız çok büyük. Ülkemizin Dünyanın en ileri ekonomileri arasında girmesi için gerekli alt yapımızı oluşturmaya çalışıyoruz. Ülkemizde 100 yılda yapılamayan işleri 18 yıla sığdırdık. İnşallah büyük projelerle vatandaşımızın yaşam kalitesini arttırmak için büyük işler yapacağız. Yüz binlerce çalışanımızla birlikte, binlerce şantiyemizde yoğun ve hummalı bir çalışma var. Ankara Sivas hattı da aynı şekilde. Çalışmalar artık bitme aşamasına geldi. Vatandaşlarımızı en güvenilir şekilde taşımak ve onlara bu seyahat imkanını sağlamak için en ince ayrıntısına kadar denetleme ve incelemelerimizi yapıyoruz. İnşallah yakın bir zamanda vatandaşlarımıza güvenli yüksek hızlı tren konforunu sunacağız" dedi.

Sivas'tan trene binen Kapıkule'ye gidebilecek

Karaismailoğlu, tamamlanacak hatların birbirine bağlantısından sonra Sivas'tan trene binecek bir kişinin Kapıkule sınır kapısına kadar gidebileceğini belirtip, "Proje tamamlandığında Sivas'tan binen bir kişi İstanbul Halkalı istasyonuna kadar gidebilecek. 2023 yılında Kapıkule sınır kapısına kadar gidebilecek. Ülkemizi örümcek ağı gibi demir ağlarla örüyoruz. Böyle büyük projeleri hayata geçirmeden önce çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Bölgedeki fizibilite çalışmalarını yapıyoruz. Fayda maliyet analizlerini yapıyoruz. Yük yolcu hareketlerini inceliyoruz. Gelecekteki talep tahmin modellerini inceliyoruz. Sonra yatırım programına teklif ediyoruz. Ankara-Sivas hattı da bunlardan birisi. Konya Karaman tarafında da ciddi bir çalışmamız var. Karaman'ı Ulukışla oradan da Mersin'e indirmeyi planlıyoruz. Yine Mersin, Adana, Gaziantep hummalı bir çalışma var. Ankara-İzmir hattında çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Yine Bursa'yı Ankara-İzmir hattına bağlamak için yoğun bir çalışma var" dedi.

Raylı sistemlerde Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi olacağız

Karaismailoğlu, amaçlarının Türkiye'yi raylı sistemlerde Dünyanın en gelişmiş ülkelerden birisi haline getirmek olduğunu söyleyip şunları kaydetti. "İnşallah Ankara -Sivas hattı da bittiği zaman burası da hızlı tren konforu ile tanışacak. Ülkemizi raylı sistemlerde Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi haline getirmek için canla başla çalışıyoruz. Tüm Dünya Covid salgını ile mücadele ederken biz şantiyelerimizde gerekli tedbirleri alarak işlerimizi en iyi şekilde sürdürmenin gayretindeyiz. Tüm derdimiz vatandaşımızı memnun etmek. Bu hizmeti kullandıklarında mutlu olmaları bizim en büyük gayemiz. İnşallah vatandaşımıza, milletimize hizmet noktasında bugün buradayız yarın başka bir noktada olacağız.

Türkiye örümcek ağı gibi demir ağlarla örülüyor
Türkiye örümcek ağı gibi demir ağlarla örülüyor
Türkiye örümcek ağı gibi demir ağlarla örülüyor
Türkiye örümcek ağı gibi demir ağlarla örülüyor

Türkiye, Ankara, Sivas, Tren, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye örümcek ağı gibi demir ağlarla örülüyor - Son Dakika Ekonomi

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