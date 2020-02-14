Türkiye Oryantiring 3. Kademe Yarışları Kahramanmaraş'ta başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Oryantiring 3. Kademe Yarışları Kahramanmaraş'ta başladı - Son Dakika Spor

Türkiye Oryantiring 3. Kademe Yarışları Kahramanmaraş'ta başladı

32 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamındaki Türkiye Oryantiring 3. Kademe Yarışları başladı.

Türkiye Oryantiring 3. Kademe Yarışları Kahramanmaraş'ta başladı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamındaki Türkiye Oryantiring 3. Kademe Yarışları başladı.

35 ilden 1500 sporcunun katılımıyla Dulkadiroğlu ilçesi tarihi Kapalı Çarşı girişinde start verilen yarışma, Kapalı Çarşı içerisinde ve bölgede bulunan tarihi sokaklardaki parkurlar ile devam etti.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, yaptığı açıklamada, bu yıl kurtuluş mücadelesinin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye Oryantiring 3. Kademe Yarışları'nı Kahramanmaraş'ta yaptıklarını ifade etti.

Üç gün sürecek olan organizasyonun, gece etabı ile başlatıldığını ifade eden Akyüz, Kapalı Çarşı bölgesindeki tarihi sokaklarda, tarihi eserlerin ve eski binaların olduğu bölgelerde yarışmanın yapıldığına dikkati çekti.

Bu sene Kahramanmaraş'ta oryantiring yılı olacağını dile getiren Akyüz, şunları kaydetti:

"Üniversiteler Türkiye Şampiyonas'ını da burada yapacağız. Bununla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığının yapmış olduğu okul sporları, grup yarışmaları Kahramanmaraş'ta olacak. 1 yıl içerisinde 3 oryantiring müsabakasının yapıldığı bir il bugüne kadar olmadı. Bu nedenle ben ilimizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte uluslararası organizasyon boyutuna taşınacaktır. Ev sahipliğinden dolayı Kahramanmaraş halkına teşekkür ediyorum." dedi.


Akyüz, yarışmanın ikinci etabının yarın Kapıçam bölgesinde, pazar günü ise üçüncü etabın Kılavuzlu Su Sporları bölgesinde gerçekleştirileceğini ve final verileceğini söyledi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ise şehirde yapılması planlanan her türlü spor branşına destek olduklarını belirtti.

Okay, 24 sporcusuyla birlikte yarışma için kente gelen Eskişehir'in İnönü İlçesi Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a oyma çeyiz sandığı kutusu hediye etti.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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