Türkiye Oryantiring 3. Kademe Yarışları, Kahramanmaraş'ta devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Oryantiring 3. Kademe Yarışları, Kahramanmaraş'ta devam ediyor - Son Dakika Spor

Türkiye Oryantiring 3. Kademe Yarışları, Kahramanmaraş'ta devam ediyor

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye Oryantiring 3. Kademe Yarışları, uzun mesafe parkuruyla devam etti.

Türkiye Oryantiring 3. Kademe Yarışları, Kahramanmaraş'ta devam ediyor, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye Oryantiring 3. Kademe Yarışları, uzun mesafe parkuruyla devam etti.

Kentte dün gece yarışıyla başlayan organizasyonda, Extrem Park Kapıçam'da yaklaşık 1100 sporcunun katılımıyla uzun mesafe parkurunda mücadele yapıldı.

35 ilden katılan 16-55 yaş arası sporcular, kuş uçuşu yaklaşık 6 kilometrelik parkurda kıyasıya yarıştı. Finalde 22 kategoride 66 sporcu derece elde etti.

Yarışlar yarın merkez Onikişubat ilçesindeki Klavuzlu Su Sporları Merkezi'nde düzenlenecek orta mesafe yarışlarıyla tamamlanacak.

Akyüz: "Tek il olarak tarihe geçiyor"

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapıçam bölgesinde bugünkü yarışların tamamlandığını söyledi.

Yarışmanın özellikle bitki örtüsü bakımından oryantiring için koşulabilir bir alanda yapıldığını aktaran Akyüz, sakatlık olmadan yarışmayı geçirmenin keyfini yaşadıklarını ifade etti.

Kahramanmaraş'ta bu sene 3 yarış organizasyonunun bulunduğunu anlatan Akyüz, şöyle konuştu:

"Bir yılda üç organizasyonun yapıldığı tek il olarak tarihe geçiyor. Bu kadar ulusal yarışlardan sonra uluslararası yarışmalara Kahramanmaraş için katılma ve organizasyon yapma zamanı geldi diye düşünüyorum. Bir yarış organizasyonundan daha ziyade burası çok güzel bir kamp merkezi olur. Burayı ulusal ve uluslararası kamp merkezi haline dönüştürmek lazım. Önümüzdeki dönemde birçok sporcumuzun konaklayarak kalabileceği, tabii doğayı bozmadan, burada güzel bir doğa eğitimi, oryantiring eğitimi ile gençlerimiz buranın tadını çıkartacaklardır."

Hacer Akyüz ve federasyon asbaşkanı Atilla Güler, yarışmaya katkılarından dolayı Vali Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Emin Mehmet Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Yardımcısı Züver Çetinkaya'ya plaket verdi.

Dereceye giren sporculara ödülleri, protokol üyelerince verildi.

Kahramanmaraş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:52 Kaynak: AA
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