Türkiye Oryantiring Federasyonunun uzaktan eğitim programına 484 kişi katıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Oryantiring Federasyonunun uzaktan eğitim programına 484 kişi katıldı - Son Dakika Spor

Türkiye Oryantiring Federasyonunun uzaktan eğitim programına 484 kişi katıldı

6 saat önce

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, antrenör ve hakemlere yönelik uzaktan eğitim programı düzenlediklerini belirterek, "Bu program sayesinde eğitimlerden şu ana kadar 484 kişi faydalandı.

Türkiye Oryantiring Federasyonunun uzaktan eğitim programına 484 kişi katıldı, System.String[]

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, antrenör ve hakemlere yönelik uzaktan eğitim programı düzenlediklerini belirterek, "Bu program sayesinde eğitimlerden şu ana kadar 484 kişi faydalandı." dedi.

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan antrenör, hakem, idareci ve sporculara yönelik eğitim semineri düzenlediklerini bildirdi.

Hacer Akyüz, sporcularla sürekli iletişim halinde olduklarını kaydederek, "Eğitimlerimizi spor bilgi sistemi üzerinden gerçekleştirdik.12 Nisan'da başlattığımız Patika Oryantiring Gelişim ve Eğitim Seminerimizden 484 kişi istifade etti. İlk kez uyguladığımız e-sınav sistemiyle yapılan seminerde başarılı olan katılımcılara e-belge düzenledik ve hak kazanan kişilere belgelerini e-mail olarak gönderdik." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı "Evinde Kal Türkiyem" sloganından ilham aldıklarını anlatan Akyüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antrenör yönetmeliği çıktıktan sonra bu seminer bizim için önemli bir konuydu. Bu seminerin gerçekleştirilmesinde özellikle bakanlığımızın Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı ile federasyonda görevli teknik personel tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."

Akyüz, uzaktan eğitim programlarına devam edeceklerini belirterek, "Bu hafta sonu bir de aday hakem kursu düzenleyeceğiz. Yine haritacılara yönelik bir seminerimiz olacak. Yine de hiçbir şey açık alanda uygulamalı eğitimin yerini tutamaz. Açık alanda oryantiring yapmayı doğrusu çok özledik. Umarım en yakın zamanda tekrar alanlarda oluruz. Bu seminerimizi de engel tanımayan, ruhu şampiyon olanlara ithaf ediyor, evinde çalışmalarını yürüten herkesi saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 04:52 Kaynak: AA

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