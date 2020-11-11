Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları, Aksaray'da yapılacak

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları hafta sonu Aksaray'da gerçekleştirilecek.
Oryantiring branşında yeni sezon Aksaray'da düzenlenecek organizasyonla başlayacak.
Türkiye Oryantiring Federasyonunun açıklamasına göre, 14-15 Kasım tarihlerinde Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları yapılacak.
Organizasyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri altında düzenlenecek.
- Kaynak: AA
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