Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları, Aksaray'da yapılacak

Türkiye Oryantiring Federasyonunun açıklamasına göre, 14-15 Kasım tarihlerinde Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları yapılacak.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışları hafta sonu Aksaray 'da gerçekleştirilecek.

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