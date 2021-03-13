Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe Yarışları'nda ikinci gün tamamlandı - Son Dakika

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe Yarışları'nda ikinci gün tamamlandı

13.03.2021 20:39
Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe Yarışları'nda ikinci gün tamamlandı, System.String[]

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen ve Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in adının verildiği Türkiye Şampiyonası 2. Kademe Yarışları'nın ikinci gününde orta mesafe yarışı yapıldı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen ve Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in adının verildiği Türkiye Şampiyonası 2. Kademe Yarışları'nın ikinci gününde orta mesafe yarışı yapıldı.

Şampiyonanın ikinci gününde Bergama Belediyesinin ev sahipliğinde Kozak Yaylası Kaplan Mahallesi'nde düzenlenen orta mesafe yarışına 85 kulüpten 631 sporcu katıldı.

Kaplan Mahallesi'nden çıkış yapan sporcular, ormanlık alana yerleştirilen işaretleri harita yardımıyla bulmaya çalıştı.

Sporcular arasında en yaşlı katılımcı olan ve İstanbul Oryantiring Kulübü adına yarışan 70 yaşındaki Kemal Özdemir, iyi bir mücadele olduğunu belirterek, "Kondisyonum iyi. Katıldığım yarışları derece yapmasam da mutlaka bitiriyorum. Bugün bir hedefte oldukça zorlandım ama yarışı bitirdim. Yaşlı, genç herkesin bu sporu yapmasını tavsiye ederim." diye konuştu.

Yarışma sonrası organizasyona adı verilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel için Kur'an-ı Kerim okundu.

İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ile Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, organizasyonda dereceye giren sporculara madalyalarını vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tuğgeneral Vedat Çolak, yaptığı konuşmada, şehit Süleyman Demirel'in hem silah arkadaşı hem de yakın dostu olduğunu dile getirerek, "Oryantiring sporundaki başarılarının yanı sıra gerek askerlikteki patlayıcı imha timliği gerek sporcu ve aile yapısı kimliğiyle örnek bir şahsiyetti. Onun adına böyle bir faaliyet düzenlenmesinde katkısı olan herkesi şükranla anıyorum. Süleyman'ı da özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyon, yarın sürat mesafe yarışının ardından ödül töreniyle sona erecek.

Jandarma, Bergama, Türkiye, Şehit, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe Yarışları'nda ikinci gün tamamlandı - Son Dakika Spor


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