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Türkiye Oryantiring Şampiyonası orta mesafe yarışları tamamlandı - Son Dakika

Türkiye Oryantiring Şampiyonası orta mesafe yarışları tamamlandı

12.07.2021 22:56
Türkiye Oryantiring Şampiyonası orta mesafe yarışları tamamlandı, System.String[]

Türkiye Oryantiring Federasyonunca Manisa'da düzenlenen Demirci Akıncıları Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda 1. gün orta mesafe yarışları tamamlandı.

Türkiye Oryantiring Federasyonunca Manisa'da düzenlenen Demirci Akıncıları Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda 1. gün orta mesafe yarışları tamamlandı.

Demirci Sarıçayır Doğa Sporları ve Milli Bilinç Kamp Alanı'nda gerçekleştirilen şampiyonaya katılan 605 sporcu, 5 kilometrelik alanda orta mesafe yarışlarında ter döktü.

Oryantiring Türkiye Şampiyonası orta mesafe ve Demirci Oryantiring Kupası yarışlarının tamamlanmasının ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, yaptığı açıklamada, "İlçemizde Oryantiring Türkiye Şampiyonası devam ederken, Türkiye Tenis Federasyonu Büyükler Yaz Kupası turnuvası da başladı. Hedefimiz Demirci'yi sporun ve sporcunun merkezi yapmak." ifadelerini kullandı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz de, "Güzel bir organizasyon oluyor. Yarışlarımızın ilk günü tamamlandı. Önümüzdeki yıl Demirci'de uluslararası kamp merkezi ve oryantiring okulu olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza, Zafer Kalkınma Ajansına, Demirci Kaymakamlığına ve Demirci Belediyesine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yarışlar yarın 2. gün uzun mesafe ve Demirci Oryantiring Kupası yarışları ile devam edecek.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası orta mesafe yarışları tamamlandı
Türkiye Oryantiring Şampiyonası orta mesafe yarışları tamamlandı
Türkiye Oryantiring Şampiyonası orta mesafe yarışları tamamlandı

Demirci, Türkiye, Manisa, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Oryantiring Şampiyonası orta mesafe yarışları tamamlandı - Son Dakika Spor


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