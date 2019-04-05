Son Dakika Haberleri: Türkiye Oryantiring Şampiyonası Sivas'ta Yapılacak

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Sivas'ta Yapılacak

2 saat önce

Türkiye Oryantiring Şampiyonası, 19-21 Nisan tarihlerinde Sivas'ta yapılacak.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Sivas'ta Yapılacak, System.String[]
Türkiye Oryantiring Şampiyonası, 19-21 Nisan tarihlerinde Sivas'ta yapılacak.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, harita yardımıyla farklı arazi koşullarında zamana karşı yön bulmayı sağlayan spor dalı olan oryantiringin Türkiye şampiyonası, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivas'ta gerçekleştirilecek.

Şampiyonayla ilgili Sivas Valiliği ile Bahçeşehir Koleji arasında sponsorluk protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, şampiyonaya 48 ilden 63 kulüp ve bin 500 sporcu katılacağını belirtti.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı kapsamında farklı alanlarda yapılacak etkinliklerle milli mücadele ve bağımsızlık ruhuna dikkati çekmeyi, ülke geneline bu coşkuyu yaymayı amaçladıklarını aktaran Ayhan, "Genç bir spor dalı oryantiringin tanınırlığını artıracak olan bu organizasyonun şehrimizde yapılacak olması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz de Sivas'ta düzenlenecek şampiyonanın oryantiring sporuna önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Bahçeşehir Koleji Sivas Kampüsleri Müdürü Yusuf Ziya Gürsan da Sivas'ta eğitime sundukları katkıların yanında, spora ilginin artırılması için de gayret gösterdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması imzalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:19 Kaynak: AA

Türkiye, Sivas, Spor
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