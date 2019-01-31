Türkiye, otel dolulukları ve oda gelirlerini en çok artıran ülke oldu
1 saat önce
Türkiye'nin otel dolulukları geçen yıl yüzde 9.6 artışla yüzde 66.2'ye yükselirken, ortalama oda fiyatı da yüzde 6.6 artışla 70.4 euro oldu.
Türkiye
'nin otel dolulukları geçen yıl yüzde 9.6 artışla yüzde 66.2'ye yükselirken, ortalama oda fiyatı da yüzde 6.6 artışla 70.4 euro oldu. Oda gelirlerini de yüzde 16.9 artıran Türkiye, oda geliri ve otel doluluklarında en yüksek artışa ulaşan ülke oldu. Ancak hala Avrupa
ortalamasına ulaşılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:47
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