Türkiye Otelciler Birliği, kısa çalışma ödeneği desteğinin uzatılmasından memnun - Son Dakika

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, "Başta kısa çalışma ödeneği olmak üzere uzatılan destekler turizm sektörü için hayati önem taşıyor. Bir sonraki adımımız ise işletmelerin finansal ihtiyaçlarının çözüme kavuşturulması olacak." açıklamasında bulundu.

Eresin, Turizm Haftası dolayısıyla sektör temsilcileri olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmelerine ve toplantıda yapılan görüşmelere ilişkin yazılı bir değerlendirmede bulundu.

Görüşme esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sektördeki gelişmelere son derece hakim olduğunu müşahede etme fırsatı bulduklarını ve bu durumdan büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Eresin, "Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızın da sektörümüzün güncel durumuna ilişkin hükümet nezdinde etkin girişimleri bugünkü olumlu sonuçlara vesile oldu." ifadesini kullandı.

Başta kısa çalışma ödeneği olmak üzere uzatılan desteklerin turizm sektörü için hayati önem taşıdığını belirten Eresin, şunları kaydetti:

"Bir sonraki adımımız ise işletmelerin finansal ihtiyaçlarının çözüme kavuşturulması olacak. Bu vesileyle sektörümüzden ilgi ve desteklerini esirgemeyen, her zaman sektöre duyduğu inanç ve güven için Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza şükranlarımızı sunar, turizm sektörü olarak, verilen desteklerin çok daha üzerinde katma değeri eskiden olduğu üzere, en kısa süre içerisinde Türkiye ekonomisine sağlayacağımızı belirtmek isterim."