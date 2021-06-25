Türkiye Otobüsçüler Federasyonundan şehirler arası seferler için yeni tarife beklentisi - Son Dakika

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, son dönemde maliyetlerin oldukça artması nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 1 Temmuz sonrası yeni tarife için düzenleme yapılmasını istediklerini bildirdi.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tam kapanma uygulandığı dönemde yüzde 50 kapasiteyle hizmet verdiklerini söyledi.

Bu dönemde günlük 350-400 sefere çıktıklarını belirten Özcan, "Kademeli normalleşmeyle otobüs seferlerimiz artmaya başladı. Sefer sayılarımız 900'e dayandı, bugün itibarıyla İstanbul'da şehirler arası günlük otobüs sefer sayısı 1200 oldu. Cumhurbaşkanımızın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı şehirler arası seyahat kısıtlamalarının kaldırılması kararını olumlu karşıladık, çok memnunuz. 1 Temmuz'dan sonra tam kapasiteyle çalışmaya başlayınca seferlerin daha da artmasını bekliyoruz." dedi.

Yolcu yoğunluğundan memnun olduklarını ifade eden Özcan, çocuklarla 65 yaş üstünde kısıtlamaların kaldırılması ve bayramın yaklaşmasıyla seferlerin daha da artacağını kaydetti.

"Bayramda önceki yıllardaki gibi olmasa da günlük 2 bin sefer çıkmayı hedefliyoruz" diyen Özcan, 1 Temmuz'dan sonra otobüs seferlerinde Kovid-19 önlemlerini uygulamaya devam edeceklerini ve HES kodu uygulamasının süreceğini bildirdi.

Özcan, sektörün aşılanması için daha önce talepte bulunduklarını dile getirerek, "Yolcu taşımacılığında, şehirler arası şoförler, muavin, yazıhanede çalışanlarla insanlar sürekli temas halinde. Bugün otobüs sektörünün yüzde 50'si aşılandı ve aşılanmaya devam ediyor." diye konuştu.

Bilet fiyatlarıyla ilgili yanlış anlaşılmalar olduğunu ifade eden Özcan, firmaların her 4 ayda bir ilgili bakanlıktan fiyat alarak bunu uyguladığını belirtti.

"Firmalar pandemide eski belirlenen tarifeyle yolcu taşıdı"

Pandemi döneminde yüzde 50 kapasite ile taşıma olduğu için "Firmalar zam yaptı" denildiğine dikkati çeken Özcan, şöyle devam etti:

"Örneğin İstanbul ile Ankara arasında bilet 100 lira. Firmalar bakanlığın belirlediği fiyatta bilet satabilir. 100 lira olarak belirlenen fiyatta yüzde 30 indirim yapma hakları var. Tam kapasitede çalışınca firmalar yüzde 30 indirimli bilet satabiliyordu. Ancak yüzde 50 olunca tam belirlenen fiyatta bilet sattılar. Ancak 69 ile 101 liradan bilet satamaz. Satarsa ceza yerler. Bilet 100 liraya çıkınca bunu zam olarak algılıyorlar. Bu yanlış bir durum. Firmalar kafalarına göre yüzde 40, 50 de kanunen indirim yapamaz. Firmalar pandemi döneminde eski belirlenen tarifeyle yolcu taşıdı. Bizim maliyetlerimiz son dönemlerde oldukça arttı. Bu nedenle 1 Temmuz sonrası için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yeni tarife için fiyat düzenlemesi yapmasını istiyoruz. Yeni belirlenen fiyatlarla yolcu taşımak istiyoruz."

Özcan, uçak ve otobüslerde taban-tavan bilet fiyatının belirlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.