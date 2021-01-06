Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı sonuçları açıklandı - Son Dakika

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2020 yılı sonuçlarını paylaştı.

ODD verilerine göre; 2020 yılında bir önceki yıla göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı %61,3 oranında arttı.

• Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılında bir önceki yıla göre %61,3 artarak 772.788 adet olarak gerçekleşti.

• Otomobil satışları, 2020 yılında geçen yıla göre %57,6 oranında artarak 610.109 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %77,2 artarak 162.679 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Aralık ayında %15,2, otomobil pazarı %14,0 ve hafif ticari araç pazarı %19,8 oranında arttı.

• 2020 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Aralık ayına göre %15,2 artarak 104.293 adet oldu.

• 2020 yılı Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %14,0 artarak 80.721 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %19,8 artarak 23.572 adet oldu.

• Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlarına göre %17,9 azaldı.

• Otomobil pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre %13,6 azalış gösterdi.

• Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre %30,0 azaldı.

Otomobil pazarı segmentlere göre;

• Pazarın %87,6'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

• C segmenti otomobiller 384.457 adetle %63,0 pay,

• B segmenti otomobiller 146.821 adetle %24,1 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;

• Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%44,0 pay, 268.509 adet) oldu.

• Sedan otomobilleri, %29,8 pay ve 181.554 adet satış ile SUV,

• %23,2 pay ve 141.271 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre;

• Benzinli otomobil satışları 319.489 adetle %52,4 pay,

• Dizel otomobil satışları 240.819 adetle %39,5 pay,

• Otogazlı otomobil satışları 26.685 adetle %4,4 pay aldı.

• 844 adet elektrikli ve 22.272 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarı motor hacmine göre;

• 1600cc altındaki otomobil satışları %57,5 artarak %94,3 pay,

• 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %21,1 artarak %1,7 pay,

• 2000cc üstü otomobil satışları %5,7 artarak %0,2 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre;

• 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 264.245 adetle %43,3 pay,

• 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 193.865 adetle %31,8 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 436.208 adetle %71,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 173.901 adetle %28,5 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre;

• Van gövde tipi %76,9 pay ve 125.038 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken;

• Kamyonet gövde tipi %11,5 pay ve 18.708 adetle 2. sırada yer aldı.