Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı sonuçları açıklandı - Son Dakika

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2020 yılı sonuçlarını paylaştı.
ODD verilerine göre; 2020 yılında bir önceki yıla göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı %61,3 oranında arttı.
• Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılında bir önceki yıla göre %61,3 artarak 772.788 adet olarak gerçekleşti.
• Otomobil satışları, 2020 yılında geçen yıla göre %57,6 oranında artarak 610.109 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %77,2 artarak 162.679 adede ulaştı.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Aralık ayında %15,2, otomobil pazarı %14,0 ve hafif ticari araç pazarı %19,8 oranında arttı.
• 2020 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Aralık ayına göre %15,2 artarak 104.293 adet oldu.
• 2020 yılı Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %14,0 artarak 80.721 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %19,8 artarak 23.572 adet oldu.
• Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlarına göre %17,9 azaldı.
• Otomobil pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre %13,6 azalış gösterdi.
• Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre %30,0 azaldı.
Otomobil pazarı segmentlere göre;
• Pazarın %87,6'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.
• C segmenti otomobiller 384.457 adetle %63,0 pay,
• B segmenti otomobiller 146.821 adetle %24,1 pay aldı.
Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;
• Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%44,0 pay, 268.509 adet) oldu.
• Sedan otomobilleri, %29,8 pay ve 181.554 adet satış ile SUV,
• %23,2 pay ve 141.271 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.
Otomobil pazarı motor tipine göre;
• Benzinli otomobil satışları 319.489 adetle %52,4 pay,
• Dizel otomobil satışları 240.819 adetle %39,5 pay,
• Otogazlı otomobil satışları 26.685 adetle %4,4 pay aldı.
• 844 adet elektrikli ve 22.272 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
Otomobil pazarı motor hacmine göre;
• 1600cc altındaki otomobil satışları %57,5 artarak %94,3 pay,
• 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %21,1 artarak %1,7 pay,
• 2000cc üstü otomobil satışları %5,7 artarak %0,2 pay aldı.
Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre;
• 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 264.245 adetle %43,3 pay,
• 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 193.865 adetle %31,8 pay aldı.
Otomatik şanzımanlı otomobiller; 436.208 adetle %71,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 173.901 adetle %28,5 pay aldı.
Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre;
• Van gövde tipi %76,9 pay ve 125.038 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken;
• Kamyonet gövde tipi %11,5 pay ve 18.708 adetle 2. sırada yer aldı.
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