Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı sonuçları açıklandı - Son Dakika

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı sonuçları açıklandı

06.01.2021 17:13
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı sonuçları açıklandı, System.String[]

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2020 yılı sonuçlarını paylaştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2020 yılı sonuçlarını paylaştı.

ODD verilerine göre; 2020 yılında bir önceki yıla göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı %61,3 oranında arttı.

• Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılında bir önceki yıla göre %61,3 artarak 772.788 adet olarak gerçekleşti.

• Otomobil satışları, 2020 yılında geçen yıla göre %57,6 oranında artarak 610.109 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %77,2 artarak 162.679 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Aralık ayında %15,2, otomobil pazarı %14,0 ve hafif ticari araç pazarı %19,8 oranında arttı.

• 2020 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Aralık ayına göre %15,2 artarak 104.293 adet oldu.

• 2020 yılı Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %14,0 artarak 80.721 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %19,8 artarak 23.572 adet oldu.

• Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlarına göre %17,9 azaldı.

• Otomobil pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre %13,6 azalış gösterdi.

• Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre %30,0 azaldı.

Otomobil pazarı segmentlere göre;

• Pazarın %87,6'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

• C segmenti otomobiller 384.457 adetle %63,0 pay,

• B segmenti otomobiller 146.821 adetle %24,1 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;

• Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%44,0 pay, 268.509 adet) oldu.

• Sedan otomobilleri, %29,8 pay ve 181.554 adet satış ile SUV,

• %23,2 pay ve 141.271 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre;

• Benzinli otomobil satışları 319.489 adetle %52,4 pay,

• Dizel otomobil satışları 240.819 adetle %39,5 pay,

• Otogazlı otomobil satışları 26.685 adetle %4,4 pay aldı.

• 844 adet elektrikli ve 22.272 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarı motor hacmine göre;

• 1600cc altındaki otomobil satışları %57,5 artarak %94,3 pay,

• 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %21,1 artarak %1,7 pay,

• 2000cc üstü otomobil satışları %5,7 artarak %0,2 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre;

• 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 264.245 adetle %43,3 pay,

• 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 193.865 adetle %31,8 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 436.208 adetle %71,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 173.901 adetle %28,5 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre;

Van gövde tipi %76,9 pay ve 125.038 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken;

• Kamyonet gövde tipi %11,5 pay ve 18.708 adetle 2. sırada yer aldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Otomobil, Türkiye, Aralık, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı sonuçları açıklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Soylu, Boğaziçi'ndeki kelepçe görüntüsüyle ilgili konuştu: Türk Polisi doğru yapmıştır Son dakika: Benzine 7 kuruş zam geldi Antalyaspor maçında sakatlanan Falcao'nun adelesinde yırtık tespit edildi Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu Muharrem İnce'den CHP'den istifa ettiği iddialarına yanıt: Bunun için biraz beklemeniz gerekecek Tatil cenneti Manavgat'ta turistler, sıcak havayı fırsat bilip denizin tadını çıkardı İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar Yakalanmamak için aracın plakasına "maşallah" yazan şüpheliler, çarptıkları sürücüyü 350 bin lira gasbettiler
Trabzonspor evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti Trabzonspor evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti         
18:02
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Golcü futbolcu haftalar sonra kadroya döndü Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Golcü futbolcu haftalar sonra kadroya döndü         
17:54
Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı         
17:46
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi! Zafer Yenal, Rektör Danışmanlığı görevini bıraktı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi! Zafer Yenal, Rektör Danışmanlığı görevini bıraktı         
17:18
Rakibinin boğazına tekme atan Hataysporlu kaleci Münir kırmızı kart gördü Rakibinin boğazına tekme atan Hataysporlu kaleci Münir kırmızı kart gördü         
17:10
Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti         
16:56
Emniyet kemeri takmayan kadın kaza anında otomobilden fırladı! O anlar kamerada Emniyet kemeri takmayan kadın kaza anında otomobilden fırladı! O anlar kamerada         
16:22
Kentte büyük sevinç! 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek Kentte büyük sevinç! 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek         
16:03
Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Süreci en kısa sürede tamamlayacağız Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Süreci en kısa sürede tamamlayacağız         
15:54
Son Dakika: Diyarbakır'da avukatlık bürosunda 3 kişi ölü bulundu! Doğal gaz sızıntısına bağlı zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor Son Dakika: Diyarbakır'da avukatlık bürosunda 3 kişi ölü bulundu! Doğal gaz sızıntısına bağlı zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor         
15:46
Firari eski emniyet müdürleri, Ankara'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandı Firari eski emniyet müdürleri, Ankara'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandı         
13:47
Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı         
13:45
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım         
13:29
Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor         
11:17
Çağla Şıkel'i ölümle tehdit eden kişinin ifadesi şaşkına çevirdi: Özel hayatını ifşa ettiği için uyarmak istedim Çağla Şıkel'i ölümle tehdit eden kişinin ifadesi şaşkına çevirdi: Özel hayatını ifşa ettiği için uyarmak istedim         
11:17
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 18:18:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı sonuçları açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei