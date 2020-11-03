Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78,1 büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78,1 büyüdü.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78,1 büyüdü

Otomobil, Türkiye, Ocak, Ekim, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78,1 büyüdü - Son Dakika

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