Son Dakika Haberleri: Türkiye Otomotiv Sektörü 4 Nisan'da Automechanika İstanbul'da Buluşuyor

Türkiye Otomotiv Sektörü 4 Nisan'da Automechanika İstanbul'da Buluşuyor

1 saat önce

Türkiye otomotiv endüstrisinin önde gelen markaları, 4-7 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Automechanika İstanbul'da bir araya gelecek.

Türkiye Otomotiv Sektörü 4 Nisan'da Automechanika İstanbul'da Buluşuyor, System.String[]
Türkiye otomotiv endüstrisinin önde gelen markaları, 4- 7 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Automechanika İstanbul'da bir araya gelecek.

Frankfurt ve Shanghai'dan sonra otomotiv sektörünün en büyük üçüncü fuarı olarak görülen Automechanika İstanbul 2019 kapsamında, Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel ve Messe Frankfurt İstanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım da konuşma yapacak.

Türkiye otomotiv sektörünün önde gelen derneklerinden OSS (Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği) Başkanı Rıza Şahin, TAYSAD (Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği) Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı, TOBFED (Tüm Otomotiv Bakım Denekleri) Başkanı Serkan Bakırtaş, TEHAD (Tüm Elektrikli ve Hibrit Araçlar Deneği) Başkanı Berkan Bayram, AUSDER (Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği) Başkanı Erol Yanar, AKÜDER (Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Acar, TOSFED (Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu) Başkanı Serkan Yazıcı ve Kompozit Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri İsmail Hakkı Hacıalioğlu da etkinliğine konuşmacı olarak katılacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:06 Kaynak: DHA

7 Nisan, Türkiye, İstanbul, Ekonomi
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