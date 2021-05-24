Türkiye otomotiv sektörü Rusya'ya ihracatını katlamayı hedefliyor - Son Dakika

Türkiye otomotiv sektörü Rusya'ya ihracatını katlamayı hedefliyor

24.05.2021 12:35
Türkiye otomotiv sektörü Rusya'ya ihracatını katlamayı hedefliyor, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye-Rusya ilişkilerinin, ticaret diplomasisi eliyle daha da ileriye gideceğine ve bu ülkeye yıllık 4,5 milyar dolar seviyesinde olan ihracatın, 10 milyar doları aşacağına inandığını bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye- Rusya ilişkilerinin, ticaret diplomasisi eliyle daha da ileriye gideceğine ve bu ülkeye yıllık 4,5 milyar dolar seviyesinde olan ihracatın, 10 milyar doları aşacağına inandığını bildirdi.

Gülle, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB), Ticaret Bakanlığı ve TİM koordinasyonunda çevrim içi düzenlediği "Rusya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti" programında yaptığı konuşmada, ihracat ailesinin saha neferleri olarak, dijital platformlarda, dünyanın dört bir köşesindeki 4 binin üzerinde alıcı firmayla Türk ihracatçısını buluşturduklarını söyledi.

Dünya ticaretinin salgın öncesindeki performansını yakalamaya uzak olduğu bu dönemde son 6 ayın 5'inde ihracat rekoruna imza attıklarını belirten Gülle, şöyle devam etti:

"Son 6 ayda 100 milyar doları aşan ihracatımızın da temelinde, işte bu faaliyetlerimiz yatıyor. Her geçen gün sanal ticaret heyetlerimizle daha çok ihracatçıya ve alıcı firmaya ulaşıyor, yeni ihracat imkanlarının temelini atıyoruz. İnşallah tüm bu çalışmalarımız sayesinde 2021 yılını, 184 milyar dolar hedefimizin üzerinde, hatta 200 milyar dolar seviyelerinde tamamlayacağız."

Türkiye-Rusya ilişkilerine değinen Gülle, iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların 20 milyar dolar düzeyini aştığını aktardı.

Rusya'nın, 144 milyonu aşkın nüfusu, jeostratejik konumu, köklü tarihi ve ekonomik büyüklüğüyle bölgesel barış ve istikrar için önemli bir konumda bulunduğunu anlatan Gülle, "İnanıyorum ki ticaret diplomasisi eliyle, iki ülke arasında derin ilişkiler dış ticarette de daha ileriye gidecek, en kısa sürede ihracatımızı 4,5 milyar dolar seviyesinden 10 milyar doların üzerine taşıyacağız." dedi.

İsmail Gülle, enerji alanındaki ithalat sebebiyle Rusya'nın, dış ticaret açığı verilen bir ülke olduğunu kaydetti.

Bundan dolayı Türkiye'nin, Rusya'ya ihracatını artırma potansiyelinin yüksek olduğu sektörlere eğilmesi gerektiğine dikkati çeken Gülle, "Otomotiv sektörümüz özelinde Rusya'da çok büyük bir potansiyel olmasına karşın ihracat rakamlarının yeterli seviyelere ulaşmadığını görüyoruz. İnşallah, bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz sanal ticaret heyetimizle bu rakam önümüzdeki yıllarda milyar dolarlara ulaşacaktır." ifadesini kullandı.

Otomotivde 2021 ihracat hedefi 30 milyar dolar

OİB Başkanı Baran Çelik de son 15 yılın sektörel ihracat şampiyonu olan otomotiv endüstrisinin, Türkiye ihracatının yaklaşık 5'te 1'ini tek başına gerçekleştirdiğini belirtti.

Avrupa'nın ikinci büyük ticari araç üreticisi Türkiye'nin, ayrıca dünyanın 14'üncü, Avrupa'nın ise 4'üncü büyük motorlu araç üreticisi olduğu bilgisini veren Çelik, şunları paylaştı:

"2021 yılıyla tekrar pandemi öncesindeki rakamlara dönme hedefiyle otomotiv endüstrisinin ihracat hedefini 30 milyar dolar olarak belirledik. Ocak-nisan döneminde ihracatımız yüzde 34 arttı ve 10,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl mart ve nisan aylarında pandemi nedeniyle rakamlarımız oldukça düşük kalmıştı. Bu yıl bu nedenle yüksek oranlı artışlar yaşıyoruz ancak her şeyin yolunda gittiğini söylemek mümkün değil. Zaman zaman ülkeler kapanma tedbirlerine başvuruyorlar. Bu nedenle Avrupa pazarlarında toparlanma yavaş gerçekleşiyor."

Çelik, yarı iletken çip krizi, ham madde tedarikinde yaşanan sorunlar, emtia fiyatlarının yükselmesi gibi yeni problemlerle karşılaştıklarını anlattı.

Yılın ilk 4 ayındaki ihracat ortalamasının 2,5 milyar dolar olduğunu dile getiren Çelik, tüm olumsuzluklara rağmen yıl sonu hedefine ulaşacaklarına inandıklarını vurguladı.

Türkiye'nin Rusya'ya gerçekleştirdiği otomotiv ihracatı verilerini paylaşan Çelik, şöyle konuştu:

"Rusya tedarik endüstrisinde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz 8'inci ülke konumunda yer alıyor. Bu ülkeye yönelik tedarik endüstrisi ihracatımız 2020 yılında yaklaşık 400 milyon dolar olarak gerçekleşti. Rusya'ya yönelik toplam otomotiv ihracatımız içerisinde tedarik endüstrisinin payı yüzde 83. Rusya'nın tedarik endüstrisi ithalatı 10 milyar dolar civarında ve Türkiye, Rusya'nın tedarik endüstrisi ithalatında 7'nci sırada yer alıyor."

Baran Çelik, 28 Mayıs'a kadar devam edecek çevrim içi ikili iş görüşmelerine Türkiye'den 26, Rusya'dan 45 firmanın katıldığını sözlerine ekledi.

Türkiye, İhracat, dolar, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye otomotiv sektörü Rusya'ya ihracatını katlamayı hedefliyor - Son Dakika Ekonomi


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