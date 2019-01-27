Son Dakika Haberleri: Türkiye, oyunda en hızlı büyüyen üçüncü pazar

Türkiye, oyunda en hızlı büyüyen üçüncü pazar

22 dakika önce

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Meriç Eryürek, "Türkiye, oyun sektöründe bölgedeki en hızlı büyüyen üçüncü pazar konumunda.

Türkiye, oyunda en hızlı büyüyen üçüncü pazar, System.String[]
Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Meriç Eryürek, " Türkiye, oyun sektöründe bölgedeki en hızlı büyüyen üçüncü pazar konumunda. Pazar büyüklüğü yaklaşık 1 milyar dolar ve geçtiğimiz yıl pazar büyümesi yüzde 24,7 olarak ölçüldü." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:33 

Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye, Ekonomi
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