Türkiye, oyunda en hızlı büyüyen üçüncü pazar
22 dakika önce
Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Meriç Eryürek, "Türkiye, oyun sektöründe bölgedeki en hızlı büyüyen üçüncü pazar konumunda.
Bahçeşehir Üniversitesi
İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Meriç
Eryürek, " Türkiye
, oyun sektöründe bölgedeki en hızlı büyüyen üçüncü pazar konumunda. Pazar büyüklüğü yaklaşık 1 milyar dolar ve geçtiğimiz yıl pazar büyümesi yüzde 24,7 olarak ölçüldü." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:33
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