Türkiye-Özbekistan arasında 10 anlaşma imzalandı - Son Dakika
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Türkiye-Özbekistan arasında 10 anlaşma imzalandı

29.03.2022 23:22
Türkiye-Özbekistan arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Özbekistan arasında farklı alanlarda 10 anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Özbekistan arasında farklı alanlarda 10 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in resmi davetlisi olarak temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da Türkiye-Özbekistan arasında farklı alanlarda 10 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in Kök Saray'daki baş başa ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı sonrasında imza töreni düzenlendi.

"Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 2. Toplantısının Sonuçlarına İlişkin Ortak Bildiri" Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalandı.

Türkiye ile Özbekistan arasında "Tercihli Ticaret Anlaşması", "Askeri Çerçeve Anlaşması", "Hükümlülerin Nakli Anlaşması", "Adli Bilimler Alanında İşbirliği Mutabakatı", "Ülke Sınırlarından Geçen Taşıtlar ve Eşyalara Dair Ön Bilgi Değişimine İlişkin Protokol", "İnşaat Alanında Mutabakat Zaptı", "2022-2023 Yıllarında İşbirliğine Dair Eylem Planı", "İşbirliği Mutabakat Zaptı" ve devlet ajansı arasında "İşbirliği Anlaşması" imzalandı.

(İHA)

Türkiye-Özbekistan arasında 10 anlaşma imzalandı
Türkiye-Özbekistan arasında 10 anlaşma imzalandı
Türkiye-Özbekistan arasında 10 anlaşma imzalandı
Türkiye-Özbekistan arasında 10 anlaşma imzalandı
Türkiye-Özbekistan arasında 10 anlaşma imzalandı
Türkiye-Özbekistan arasında 10 anlaşma imzalandı
Türkiye-Özbekistan arasında 10 anlaşma imzalandı
Türkiye-Özbekistan arasında 10 anlaşma imzalandı
Türkiye-Özbekistan arasında 10 anlaşma imzalandı
Türkiye-Özbekistan arasında 10 anlaşma imzalandı
Türkiye-Özbekistan arasında 10 anlaşma imzalandı
Türkiye-Özbekistan arasında 10 anlaşma imzalandı
Türkiye-Özbekistan arasında 10 anlaşma imzalandı

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Özbekistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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