Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı Taşkent'te başladı - Son Dakika
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Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı Taşkent'te başladı

02.08.2022 11:25
Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı Taşkent'te başladı

Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı.

Türkiye-Özbekistan- Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı.

Toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan'dan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov, Özbekistan'dan Dışişleri Bakan Vekili Vladimir Narov, Ulaştırma Bakanı İlham Mahkamov, Dış Ticaret ve Yatırım Bakan Yardımcısı Laziz Kudretov katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Narov, karşılıklı ilişkilerin gelişmesine önemli faydalar sağlayacak bu toplantıların, dünyadaki ve bölgedeki gelişmeleri göz önünde bulundurmak suretiyle durumu değerlendirmek ve tartışabilmek için önemli bir platform oluşturacağını söyledi.

Narov, toplantının Azerbaycan tarafının önerisi ve Türkiye'nin destekleriyle yapılabildiğini dile getirdi.

"Uluslararası ilişkiler ve küresel ekonomideki hızlı gelişmeler aslında Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan diyalog formatının geliştirilmesini ve bunun bir an önce yapılmasını zorunlu kıldı." diyen Narov, devlet başkanlarının son yıllardaki siyasi iradeleri ve çizdikleri yol sayesinde Özbekistan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğini, bu dönemde stratejik derinlik kazandığını ifade etti.

Ülkelerin birçok uluslararası konuda ortak duruş sergilediğini ve aynı amaç için çaba sarf ettiklerini kaydeden Narov, "Bu da barışçıl, sürdürülebilir ve dinamik Türk dünyasının oluşturulmasıdır." dedi.

Türk Devletleri Teşkilatının ilk zirvesinin kasımda Özbekistan'da yapılacağını aktaran Narov, bu kapsamda ticari-ekonomik ve ulaştırma alanındaki ilişkilerin geliştirilmesine özel önem verdiklerinin altını çizdi.

"Bölgeler arası ulaştırma koridorlarının geliştirilmesinde bu ülkelerin isteği önemli"

Narov, son 5 senede Özbekistan'ın Azerbaycan ile ticari ilişkilerinin 7 kat, Türkiye ile ticari ilişkilerin 2,5 kat arttığını söyleyerek bu ticari ilişkilerin yüksek dinamiğinin hala mevcut potansiyeli yansıtmadığını ve bu potansiyelin tam olarak kullanılması için gereken imkanların bulunduğunu kaydetti.

Bu ülkelerin, bölgeler arası iş birliğinde önemli birer oyuncu olabileceğine işaret eden Narov, Türk halklarının yaşadığı bu bölgelerin doğu ile batı, kuzey ve güney arasında bin yıllardan beri köprü vazifesini gördüğünü, bu nedenle bölgeler arası ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi noktasında bu ülkelerin isteğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Narov, Özbekistan'ın Bakü-Tiflis- Kars demir yolunun transit potansiyelinin aktif olarak kullanılmasına çok önem verdiğine dikkati çekti.

Narov, bugün Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesinin inşası için fizibilite çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Bu demir yolunun, Trans Kafkas koridoruna bağlanmasıyla Çin'den Avrupa'ya kadar olan coğrafyada bir ağın oluşturulacağını, Özbekistan'ın bu bağlamda Zengüzar koridorunun tekrar hayata geçirilmesini desteklediğini vurgulayan Narov, bunun da Asya ile Avrupa arasındaki en kısa güzergah olacağını kaydetti.

Bakanlar, Taşkent Deklarasyonu'nu imzalayacak

Toplantıda, Türkiye, Özbekistan ve Azerbaycan dışişleri, ticaret ve ulaştırma bakanlarının, bu üçlü mekanizmayla Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor başta olmak üzere üç ülkenin ortak gündeminde yer alan konularda eş güdüm ve iş birliğinin artırılmasıyla ilgili meseleleri ele alması öngörülüyor.

Bakanlar, toplantının ardından Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nın sonuçlarına ilişkin Taşkent Deklarasyonu'nu imzalayacak.

YORUMLAR
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Çavuşoğlu, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması Çavuşoğlu, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması Bakan Muş, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması Bakan Muş, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması Karaismailoğlu, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması Karaismailoğlu, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

Azerbaycan, Özbekistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı Taşkent'te başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı Taşkent'te başladı - Son Dakika
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