Türkiye, Özbekistan'da altın ve volfram arayacak

MTA, Özbekistan'da iki altın ve bir volfram sahasında arama ruhsatına ilişkin Özbekistan Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Devlet Komitesi ile anlaşma imzaladı.

MTA, Özbekistan'da iki altın ve bir volfram sahasında arama ruhsatına ilişkin Özbekistan Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Devlet Komitesi ile anlaşma imzaladı.

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