Türkiye, Özbekistan'da altın ve volfram arayacak
17 dakika önce
MTA, Özbekistan'da iki altın ve bir volfram sahasında arama ruhsatına ilişkin Özbekistan Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Devlet Komitesi ile anlaşma imzaladı.
MTA, Özbekistan'da iki altın ve bir volfram sahasında arama ruhsatına ilişkin Özbekistan Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Devlet Komitesi ile anlaşma imzaladı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:05
Online Bilgi Yarışması Hadi'yi Alex de Souza Sunacak
İddaa İhalesini Kazanmaya Yakın Olan Yıldırım Demirören, TFF'den İstifa Edecek
Mahkum, Eşinin Pantolununu Çıkarmasını İsteyen Memura Küfrettiği İçin 10 Ay Hapis Cezası Aldı
Kars'ta Küçük Çocuğun Bayrak Sevgisi, Herkesi Duygulandırdı