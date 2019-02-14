Son Dakika Haberleri: Türkiye, Özbekistan'da altın ve volfram arayacak

Türkiye, Özbekistan'da altın ve volfram arayacak

17 dakika önce

MTA, Özbekistan'da iki altın ve bir volfram sahasında arama ruhsatına ilişkin Özbekistan Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Devlet Komitesi ile anlaşma imzaladı.

Türkiye, Özbekistan'da altın ve volfram arayacak, System.String[]
MTA, Özbekistan'da iki altın ve bir volfram sahasında arama ruhsatına ilişkin Özbekistan Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Devlet Komitesi ile anlaşma imzaladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:05 

Özbekistan, Ekonomi
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