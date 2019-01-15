Son Dakika Haberleri: Türkiye, Özbekistan'da En Çok Şirket Kuran İkinci Ülke

Türkiye, Özbekistan'da En Çok Şirket Kuran İkinci Ülke

58 dakika önce

TAŞKENT (AA) – Türkiye, geçen yıl Özbekistan'da yabancı sermayeli en çok şirket kuran ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye, Özbekistan'da En Çok Şirket Kuran İkinci Ülke, System.String[]
TAŞKENT (AA) – Türkiye, geçen yıl Özbekistan'da yabancı sermayeli en çok şirket kuran ülkeler arasında yer aldı.

2018'de Özbekistan'da kendi sermayesi ile 364 şirket kuran Türkiye, yabancı sermayeyle en çok şirket kuran ülkeler arasında ikinci oldu.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamada, 2018 yılında ülkede yabancı sermaye ile kurulan işletmeler hakkında bilgi verildi.


Buna göre, 2017 yılında ülke genelinde yabancı sermayeli 863 işletme kurulurken, bu rakam geçen yıl yüzde 37 artışla 2 bin 385'i oluşturdu. Böylece, 1 Ocak itibarıyla ülkedeki yabancı sermayeli şirketlerin toplam sayısı 7 bin 560'a ulaştı.


2018 sonuçlarına göre, Özbekistan'da en çok işletme kuran ülkeler arasında 428 şirket ile Rusya ilk sırada yer alırken, 364 şirket kuran Türkiye ise bu sıralamada ikinci oldu. Bu dönemde Çin sermayesi ile 351, Kazak sermayesi ile 246, Güney Kore sermayesi ile ise 161 şirket kuruldu.

2018'de en çok şirket kuran diğer ülkeler arasında Afganistan, Hindistan, Almanya, Ukrayna ve Azerbaycan da yer aldı.

Yabancı sermayeli şirketler en çok ülkenin Taşkent, Semerkant ve Harezm bölgelerinde kurulurken, ülkede kurulan yabancı sermayeli işletmeler en fazla sanayi, ticaret, inşaat ve inşaat malzemeleri sektörlerine yatırım yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:04 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığı, Dizilerdeki Araç Kullanma Sahneleri İçin Özel Komisyon Kurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasındaki Görüşme Sonrası Dolar Düşüşe Geçti

İşsizlik Rakamları Açıklandı! Artış Dikkat Çekti Son Dakika! Bahçeli'den Trump'a Sert Çıkış: Senin Doların Varsa Türk Milletinin İmanı Vardır, Elinden Geleni Ardına Koyma
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 12:02:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye, Özbekistan'da En Çok Şirket Kuran İkinci Ülke
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]