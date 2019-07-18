Son Dakika Haberleri: Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket kuran üçüncü ülke
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Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket kuran üçüncü ülke

1 saat önce

Bu yılın ilk yarısında Özbekistan'da 231 şirket kuran Türkiye, yabancı sermayeyle en çok şirket kuran ülkeler arasında Çin ve Rusya'nın ardından 3'üncü oldu.

Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket kuran üçüncü ülke, System.String[]
Bu yılın ilk yarısında Özbekistan'da 231 şirket kuran Türkiye, yabancı sermayeyle en çok şirket kuran ülkeler arasında Çin ve Rusya'nın ardından 3'üncü oldu.
Çin Halk Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkiye, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:22 
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