Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket kuran üçüncü ülke
1 saat önce
Bu yılın ilk yarısında Özbekistan'da 231 şirket kuran Türkiye, yabancı sermayeyle en çok şirket kuran ülkeler arasında Çin ve Rusya'nın ardından 3'üncü oldu.
Bu yılın ilk yarısında Özbekistan
'da 231 şirket kuran Türkiye
, yabancı sermayeyle en çok şirket kuran ülkeler arasında Çin ve Rusya
'nın ardından 3'üncü oldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:22
Savunma Sanayii Başkanı'ndan F-35 açıklaması: İlk başlarda belirli bir kayba uğratabilir ABD'nin kararından sonra Rusya'dan kritik hamle: Türkiye isterse SU-35 sevkiyatı yapmaya hazırız Diplomatın şehit olduğu restoranda Türk heyetinden inceleme Netflix hisseleri yüzde 12'in üzerinde düştü