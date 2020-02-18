Türkiye, Özbekistan'daki "ticari ağırlığını" artırıyor - Son Dakika
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Türkiye, Özbekistan'daki "ticari ağırlığını" artırıyor

6 saat önce

Türkiye, Özbekistan'da en çok şirket kuran üçüncü ülke oldu.

Türkiye, Özbekistan'daki

Türkiye, Özbekistan'da en çok şirket kuran üçüncü ülke oldu.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamada, ülkede faaliyet gösteren yabancı sermayeli işletmeler hakkında bilgi verildi.


Ülkede yabancı sermayeyle kurulan toplam 10 bin 604 şirket bulunurken, 1306 şirketle Türkiye, yabancı sermayeyle en çok şirket kuran ülkeler arasında Rusya ve Çin'in ardından 3'üncü sırada yer aldı.

Açıklamaya göre, Özbekistan'da Rus sermayeli 1864, Çin sermayeli 1690, Türk sermayeli 1306, Kazak sermayeli 827, Japon sermayeli 824 ve diğer ülkelerin kurduğu 4 bin 93 şirket faaliyette bulunuyor.

Ülkede kurulan yabancı sermayeli şirketlerin büyük bir kısmı sanayi, ticaret ve inşaat alanlarında faaliyet gösterirken; sanayi sektöründe 3 bin 758, ticarette 2 bin 645, inşaat sektöründe 824, tarım, balık ve ormancılık sektöründe 591, hizmetler sektöründe 472, taşımacılık ve lojistik sektöründe 284, enformasyon ve iletişim sektöründe 274, sağlık ve sosyal sektörde 148 şirket faaliyet gösteriyor.

Resmi verilere göre, 2019 yılı ocak-haziran döneminde 231 şirket kuran Türkiye, bu dönemde yabancı sermayeyle en çok şirket kuran ülkeler arasında Çin ve Rusya'nın ardından 3'üncü sırada yer almıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:40 Kaynak: AA
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