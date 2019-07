Türkiye Özbekistan ile 27 farklı alanda iş birliği yapacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "TCDD ve Özbek Demiryolları arasında işbirliğine dair bir anlaşma imzalanmış, karayolu alanında Özbek sürücülerine vizelerin kaldırılması, 2020 yılından itibaren geçiş belgelerinin ücretsiz olması gibi son derece önemli hususlarda mutabakata varılmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev'in başkanlığında Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı düzenlendi.

Oktay ve Ganiyev tarafından, Türkiye-Özbekistan KEK Protokolü imzalandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, toplantının kapanışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretler sonucunda ilişkilerin "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltilmesi ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ihdas edilmesinin tarihten gelen güçlü bağların bugüne uzanan kurumsal zeminini pekiştirdiğini belirtti.

"İkili ticaret hacmini 5 milyar dolara taşıma hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen KEK Toplantısı'nı oldukça önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullanan Oktay, teknik heyetlerin iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için verimli çalışmalar yaptığını ve atılabilecek adımları ele aldığını söyledi.

KEK müzakereleri sürecine her iki ülkeden de altışar bakan yardımcısı olmak üzere, toplam 12 bakan yardımcısı ve son derece yetkin bürokrat ve teknokratların katıldığını anlatan Oktay, şöyle devam etti:

"Özbek heyetinde yer alan bakan yardımcılarımızın tamamı ülkemizdeki mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapmışlar, ayrıca görev sahalarıyla ilgili ziyaretler gerçekleştirmişlerdir. İstişareler sonucunda ticaret, ulaştırma, enerji, eğitim, tarım, sağlık, teknoloji ve sosyal güvenlik gibi pek çok alanda mevcut işbirliğinin devamı ve yeni işbirliği alanları üzerinde mutabakat sağlanmıştır. Bu çerçevede, ticaret alanında, müzakereleri devam etmekte olan Tercihli Ticaret Anlaşması'nın mal listelerinin daha kapsamlı hale getirilmesinin yanı sıra hizmet ticaretini de içerecek şekilde ele alınması ve bir Serbest Ticaret Anlaşması anlayışıyla değerlendirilmesi görüşülmüştür."

Oktay, Türkiye ve Özbekistan pazarında rekabet avantajına sahip ürünlerin listesinin gözden geçirildiği ve bu amaçla düzenli olarak istişarelerde bulunulmasının kararlaştırıldığını söyledi.

"Özbekistan'da organize sanayi bölgesi kurulacak"

Ticaret Bakanlığı tarafından iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine ilişkin faaliyetlerin tespitini teminen hazırlanan eylem planının Özbek tarafına tevdi edildiğini anlatan Oktay, şunları kaydetti:

"Teknik heyetlerimiz, müteakip Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na kadar eylem planı üzerindeki çalışmalarını tamamlamayı kararlaştırmışlardır. Ticaretten, ulaştırmaya, enerjiden, bankacılığa ve yerel paralarla ticarete kadar ekonominin farklı alanlarında 27 farklı başlık altında iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinden sorumlu kurumlar ve atılması gereken adımlar belirlenmiştir. Her iki ülkeden iş çevrelerinin geniş katılımlarıyla gerçekleştirilen İş Forumu'nda, DEİK ile Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası arasında İşbirliği Anlaşması ile Özbekistan'da organize sanayi bölgesi kurulması alanında Gebze Organize Sanayi Bölgesi arasında mutabakat zaptı imzalanmıştır."

Oktay, yatırım alanında özellikle Özbekistan'da organize sanayi bölgeleri kurulması alanında yasal zeminin oluşturulması için atılması gereken adımların değerlendirildiğini dile getirdi.

Özbek sürücülerine vizelerin kaldırılması

Türk Eximbank tarafından Özbekistan bankalarına tahsis edilen kredinin yatırım malları ihracatı ve ortak projeler için kullandırılmasının kararlaştırıldığını vurgulayan Oktay, konuşmasına şöyle devam etti:

"Özbek tarafı, Türk yatırımcılar tarafından girişilecek projelerde Özbekistan mevzuatında tanımlanan teşvik uygulamalarından azami düzeyde yararlanabilmesini teminen her türlü kolaylığı göstermeyi taahhüt etmiştir. Ulaştırma alanında, TCDD ve Özbek Demiryolları arasında iş birliğine dair bir anlaşma imzalanmış, karayolu alanında Özbek sürücülerine vizelerin kaldırılması, 2020 yılından itibaren geçiş belgelerinin ücretsiz olması gibi son derece önemli hususlarda mutabakata varılmıştır. Tarım ve Ormancılık alanında, Bitki Karantinası Alanında İşbirliği Anlaşması'nın imza sürecinin hızlandırılması kararlaştırılmıştır."

Oktay, eğitim alanında uzmanların, 2019'da bütün karşılıklı iş birliği konularını görüşmek üzere bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığını da söyledi.

İmzalanan KEK Protokolünü'nün Türkiye ve Özbekistan'a hayırlı olmasını dileyen Oktay, sözlerini şöyle tamamladı:

"KEK Toplantımızın Sayın Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu sıkı iş birliği iradesinin önemli bir parçası olduğunu düşünüyor, ticari ve ekonomik ilişkilerimize önemli katkılar sunmasını temenni ediyorum. Birbirine kardeşlik bağıyla bağlı ve tarihi İpek Yolu'nun iki önemli durağı olan ülkelerimiz, inanıyorum ki daha müreffeh ve huzur dolu yarınlara birlikte yürüyecektir."

