Son Dakika Haberleri: Türkiye-Özbekistan İş Forumu - İmza töreni
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Türkiye-Özbekistan İş Forumu - İmza töreni

1 saat önce

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüdeki konuşması -Mutabakat zabıtlarının imzalanması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katıldı.

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüdeki konuşması
-Mutabakat zabıtlarının imzalanması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye- Özbekistan İş Forumu'na katıldı.
Türkiye-Özbekistan İş Forumu - İmza töreni
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:50 Kaynak: AA
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