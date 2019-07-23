Türkiye-Özbekistan İş Forumu - İmza töreni
1 saat önce
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüdeki konuşması -Mutabakat zabıtlarının imzalanması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:50 Kaynak: AA
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüdeki konuşması
-Mutabakat zabıtlarının imzalanması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye- Özbekistan
İş Forumu'na katıldı.
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