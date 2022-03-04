Türkiye, Özbekistan'la diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yılını kutladı - Son Dakika
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Türkiye, Özbekistan'la diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yılını kutladı

04.03.2022 10:41
Türkiye, Özbekistan'la diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yılını kutladı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Özbekistan ile diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yıl dönümünü kutladı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Özbekistan ile diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yıl dönümünü kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Özbekistan'ın 1 Eylül 1991'deki bağımsızlık ilanının Türkiye'de sevinçle karşılandığı ve 16 Aralık 1991'de Türkiye'nin Özbekistan Cumhuriyeti'ni resmen tanıyan ilk ülke olduğu belirtildi.

Türkiye'nin Özbekistan ile ilişkilerinin ilk günden bu yana karşılıklı saygı ve ortak yarar anlayışı çerçevesinde iki ülke halkları arasındaki ebedi kardeşlik bağlarına yakışır biçimde geliştiği kaydedilen açıklamada, aradan geçen 30 yıl zarfında imzalanan pek çok anlaşma ve belge sayesinde ilişkilerin "güçlü bir ahdi zemine kavuştuğu" vurgulandı.

Açıklamada, "Özbekistan'la ilişkilerimizin son dönemde kazandığı ivmeden memnuniyet duymaktayız. İlişkilerimiz 2017 yılında 'stratejik ortaklık' seviyesine yükseltilmiş, 2018 yılında ihdas ettiğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ile ortaklığımız kurumsal bir yapı kazanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Geçen yıl iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin ve turizm istatistiklerinin yeni rekorlara imza attığı kaydedilen açıklamada, iki ülkenin siyasi, iktisadi, ticari, askeri, beşeri ve kültürel ilişkilerinin gelişmesinin yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Birleşmiş Milletler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) gibi kuruluşlar başta olmak üzere çok taraflı iş birliğinin derinleştiği anlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Engin tarihi mirası, zengin kaynakları ve dinamik nüfusuyla Özbekistan'ın Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in dirayetli liderliğinde sürdürdüğü başarılı reform sürecini ve yükselen uluslararası profiliyle bölgesinin refah ve güvenliğine yaptığı katkıları takdirle izlemekte ve desteklemekteyiz.

Özbekistan'la diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yıl dönümünü kutlarken, halklarımız arasındaki kardeşlik bağlarından aldığımız güç ve ilhamla, müşterek coğrafyamız ve komşu bölgelerin de refah, barış ve istikrarına katkı sağlayacak şekilde iş birliğimizi her alanda daha da geliştirmek ve derinleştirmek için birlikte çalışma irademizi teyit ediyoruz."

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Dışişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye, Özbekistan'la diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yılını kutladı - Son Dakika


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