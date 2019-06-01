Türkiye-Özbekistan maçına doğru

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Özbekistan'la yarın yapacakları hazırlık maçını kazanmak istediklerini söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Özbekistan'la yarın yapacakları hazırlık maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Şenol Güneş, A Milli Takım'ın kamp yaptığı Belek Turizm Merkezi'ndeki otelde düzenlenen basın toplantısında, maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları cevapladı.

Güneş, milli takımlar düzeyinde Özbekistan ile ilk defa karşılaşacaklarını ve Alanya'da ilk milli maçı oynayacaklarını belirtti. Rakiplerinin FIFA sıralamasında 85. basamakta yer aldığını ifade eden Güneş, "Beklentimiz güzel maç olsun, tabii ki kazanmak istiyoruz." dedi.

TFF'nin yeni yönetimine başarı dileği

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'na Nihat Özdemir'in seçilmesi ve Hamit Altıntop'un yönetimde yer almasıyla ilgi soru üzerine Güneş, önceki başkanlar Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli'ye teşekkür ederek, her ikisinin de ellerinden geldiğince iyi işler yaptığını ifade etti.



TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir başta olmak üzere yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun dileğinde bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş, şöyle konuştu:



"Dost ve oyuncu olarak tanıdıklarım var. Yabancılık çektiğimiz kimse yok. Birlikteyiz. Yetki ve görev sorumluluklarını bildikten sonra sorun olacağını düşünmüyorum. Hedefimiz Türk futbolunun gelişimi ve milli takım düzeyinde başarılı sonuçlar almak. Hamit Altıntop gibi oyunculuk kariyeri, kişilik olarak herkesin takdir ettiği bir insanın yönetime alınması takdire şayan. Hamit ve diğer arkadaşlarının en iyisini yapacağını düşünüyorum."



Özbekistan karşısındaki eksikler

Teknik direktör Güneş, kadroda bireysel anlamda yetenekli futbolcuların bulunduğunu, bu futbolcuların da takımda iyi oynaması gerektiğini belirterek, yarınki Özbekistan maçında bunu görmek istediğini söyledi.



Hazırlık maçlarında, Fransa ve İzlanda karşılaşmalarında kimlerin oynayacağını belirlemeye çalıştıklarını anlatan tecrübeli teknik adam, "Özbekistan karşısında Cenk Tosun, Ozan Kabak yok. Hasan Ali, Mahmut Tekdemir ve Okay Yokuşlu'nun ufak rahatsızlığı var. Onlar da olmayacak. Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu da kadroda olmayacak. Maça çıkanın yüzde 100'ünü vermesini istiyorum. Ne yapacağımızı da görmek istiyoruz. Sadece maçı kazanmak değil oyuncuların durumunu görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, oyuncularının Özbekistan karşısında iyi oynayacağını düşündüğünü vurgulayarak, "Eksikleri, hataları olabilir. Geçen maçta yediğimiz golde, savunmadaki oyuncunun kaleci çıkmıyorsa çıkış yapması lazımdı. Daldı gol yedik. Bu takımın da sabra ihtiyacı var. Ama sabır demek yarınki maçı almamak demek değil. Bu takımda geçmişten örnek vermek istemiyorum. Tabii dersler çıkaracağız. Oyuncu arkadaşlara bakacağım sonra da yarına kadar karar vereceğiz. Muhtemel 11'imizde, yüzde 100 oynayabilecek, sakatlığı olmayanları sahaya çıkaracağız. Belki birkaç oyuncu daha dışarıda kalabilir." şeklinde konuştu.

Milli takıma girecek oyuncunun yaşı ne olursa olsun en iyisi olması gerektiğini belirten Güneş, "Gençtir, onu bekleyelim, olmaz. Abdülkadir genç ama girdiği zaman oynatacak. Emre Belözoğlu, girdiği zaman oynatacak. Oynatmıyorsa burada olmayacak. Opsiyonumuz tabii ki var. Emre'nin bir üretimi var. Hatta daha az oynatmayı düşünüyordum, koydum oyuna. Baktım paslı oyun kuruyor. Onun yerine daha çok koşan bir oyuncu koydum. Daha çok koştu ama daha az pas yaptı. Bunlar hep konuşacağımız konular." değerlendirmesinde bulundu.

Şenol Güneş'e doğum günü kutlaması

Basın toplantısından önce teknik direktör Şenol Güneş'in 67. yaş günü, kutlandı.



Şenol Güneş, kampı takip eden gazeteciler tarafından kendisi için hazırlanan ve üzerinde "Milli Takım'a yeniden Güneş doğdu" yazılı pastayı keserek, Avrupa Şampiyonası'na katılma dileğinde bulundu.



Güneş, daha sonra kendisine hediye edilen kalpağı giydi.

Öte yandan, A Milli Takım, basın toplantısının ardından teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, ilk 15 dakikası basına açık antrenman yaptı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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