Türkiye-Özbekistan maçından notlar

Hazırlık maçında Özbekistan
ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı
, Yunanistan
ile yapılan mücadeleye göre 10 değişiklikle sahada yer aldı. Alanya
'da Bahçeşehir
Okulları Stadı'ndaki karşılaşmada A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yunanistan'la 30 Mayıs'ta yapılan hazırlık maçının ilk 11'inde yer alan futbolculardan sadece Çağlar Söyüncü'yü Özbekistan karşısında 11'de görevlendirdi.
Tecrübeli teknik adam, Özbekistan karşısında ilk 11'i Sinan Bolat
, Zeki Çelik
, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Emre Taşdemir
, Dorukhan Toköz
, Efecan Karaca
, Oğuzhan Özyakup
, İrfan Can
Kahveci, Yunus Mallı
ve Enes Ünal
'dan oluşturdu.
Milli takımda Uğurcan Çakır, Hasan Ali Kaldırım
, Mahmut Tekdemir
, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz
, Yusuf Yazıcı
, Cengiz Ünder
ve Hakan Çalhanoğlu
kadroda yer almadı.
Ay-yıldızlı ekipte Oğuzhan Özyakup sahaya takım kaptanı olarak çıktı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
maçta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
da Türkiye-Özbekistan milli maçını statta izledi. Dışişleri Bakanı
Çavuşoğlu, karşılaşmayı, yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir
, Özbekistan Futbol Federasyonu
Başkan Yardımcısı Sanat Sharipov ve Antalya
Valisi Münir Karaloğlu
'yla beraber takip etti.
Cuper'e Türk Milli Takımı
forması
Maçtan önce A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve A Milli Takım kaptanlarından Emre Belözoğlu
, konuk milli takımın teknik direktörü Hector Cuper
'e, üzerinde ismi yazılı Türk Milli Takımı forması hediye etti.
Taraftarlara Türk bayrağı dağıtıldı
Stat dışındaki etkinlik alanlarında ve stat içinde futbolseverlere Türk bayrakları dağıtıldı. Özbekistan karşılaşması öncesinde Milli Takım Taraftar Kulübü, çeşitli etkinlikler düzenledi.
Bahçeşehir Okulları Stadı önündeki alanda kurulan sahnede çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.