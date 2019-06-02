Türkiye-Özbekistan maçının ardından - Hector Cuper
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- Özbekistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hector Cuper'ın konuşması ANTALYA - Türkiye A Milli Futbol Takımı-Özbekistan hazırlık maçının ardından Özbekistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hector Cuper, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
- Özbekistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hector Cuper'ın konuşması ANTALYA - Türkiye A Milli Futbol Takımı-Özbekistan hazırlık maçının ardından Özbekistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hector Cuper, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:56 Kaynak: AA
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