Son Dakika Haberleri: Türkiye-Özbekistan maçının ardından - Hector Cuper
Son Dakika Spor Haber

Türkiye-Özbekistan maçının ardından - Hector Cuper

2 dakika önce

- Özbekistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hector Cuper'ın konuşması ANTALYA - Türkiye A Milli Futbol Takımı-Özbekistan hazırlık maçının ardından Özbekistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hector Cuper, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Türkiye-Özbekistan maçının ardından - Hector Cuper, System.String[]
- Özbekistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hector Cuper'ın konuşması ANTALYA - Türkiye A Milli Futbol Takımı-Özbekistan hazırlık maçının ardından Özbekistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hector Cuper, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:56 Kaynak: AA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti Özbekistan maçının kahramanı Zeki Çelik: Bu anı çok bekliyordum Hector Cuper: Türkiye dünyanın en iyi 30 takımından biri Fransa'da Türkiye maçı öncesi Mbappe şoku!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 23:58:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye-Özbekistan maçının ardından - Hector Cuper
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]