Türkiye Özbekistan Nakliye Şirketleri - Son Dakika

Türkiye ile Özbekistan arasında, tarihi ve kültürel bağların da etkisiyle, uzun yıllara dayanan bir geçmiş söz konusudur. Özellikle de ticari faaliyetler aralıksız sürmektedir.

Özbekistan ile ticari ilişkilerin devam ettiği alanda doğal olarak Özbekistan nakliye hizmeti veren firmalara ihtiyaç duyulmakta, Saygınlar Nakliyat firmamız da güçlü altyapısı, profesyonel kadrosu ve geniş araç filosuyla sektörün liderleri arasında yer almaktadır. Özbekistan'a gerçekleştirdiğimiz nakliye hizmetlerimizde başta standart tenteli tırlar olmak üzere yükün özelliklerine göre frigo dorse, lowbed dorse gibi alternatifler tercih edilebilmektedir. İhtiyaca göre nakliye türlerimiz kullanılabilmektedir.

Özbekistan Frigo Nakliye

Türkiye ile Özbekistan arasında en fazla ihtiyaç duyulan nakliye türlerinden birisi frigo nakliye olmaktadır. Frigo nakliye ısı ayarlı taşımacılık olup sabit sıcaklıktan taşınması gereken yükler bu nakliye türüyle taşınmaktadır. Firmamız Özbekistan frigo nakliye alanında özel donanımlı araçlarıyla hizmet vermekte, soğuk zincirin kırılmasına mahal vermeden yüklerinizi yükleme noktasından son alıcıya teslim etmektedir.

Isı hassasiyeti olan paketleriniz Özbekistan frigo nakliye ile 18 derece ila -26 derece arasında taşınabilmekte, yükün türüne göre ısı ayarı yapılmaktadır. Özellikle yaş sebze ve meyveler, kuruyemişler, dondurulmuş et ürünleri, süt ürünleri, ilaçlar, kimyasal maddeler en fazla talep gören ürünlerdir. Firmamız gıda taşımacılığında oluşabilecek kırılmaları, bozulmaları engelleyerek ürünlerin raf ömrünün muhafaza edilmesini sağlamaktadır. Aynı şekilde hap, şurup, serum ve diğer özel tıbbi malzemeleri doğru ısı ayarında taşıyarak ideal saklama koşullarını muhafaza etmektedir. Türkiye'nin her noktasından Özbekistan'ın her şehrine yükleriniz başarıyla ulaştırılmakta, yılın her dönemi başarılı taşıma hizmeti tarafımızca gerçekleştirilmektedir.

Özbekistan Parsiyel

Özbekistan parsiyel nakliye hizmetimiz yük miktarının bir aracı tamamen doldurmayacağı durumlarda tercih edilmektedir ve en çok tercih edilen taşıma türlerinin başında gelmektedir. Parsiyel taşımada birbirini etkilemeyecek, herhangi bir zarar vermeyecek yükler aynı araca yüklenerek taşınırlar. Araçlara aynı güzergaha gidecek yükler yüklenir.

Özbekistan parsiyel nakliyelerimizde Türkiye'nin her yerinden kabul yapıyoruz. Depolarımızda yüklerinizi topluyor ve haftanın belli günlerinde düzenli olarak Özbekistan'a doğru çıkış yapıyoruz. İlk günden itibaren özveriyle gerçekleştirdiğimiz parsiyel taşımamız sayesinde az yüklerinizi dahi kolaylıkla gönderebilirsiniz. Üstelik sadece yükünüzün kapladığı alanın kirasını öder, lojistik maliyetlerinizi en aza indirirsiniz.

Parsiyel nakliyemizin tek avantajı fiyatı değildir. Bununla birlikte araçlarımız aynı güzergaha gidecek yükleri taşıdıkları için başka bir yere uğramazlar. Bu sayede teslimat sürelerimiz minimuma iner ve en kısa sürede yüklerinizi teslim edebiliriz. Ülkemizin her yerinden yük aldığımız gibi Özbekistan'ın da hemen her noktasına teslimat yapabiliyoruz. Başlıca teslimat yaptığımız şehirleri şöyle sıralayabiliriz:

Taşkent,

Semerkant,

Andican,

Cizzak,

Nemengan,

Kaşkaderya,

Fergana,

Harezm,

Buhara,

Surhenderya.

Özbekistan Tır Nakliye Fiyatları

Saygınlar Nakliyat olarak müşterilerimize her zaman en kolay ve en güvenli hizmeti sunma gayesindeyiz. Bu noktada en çok merak edilenlerden birisi Özbekistan tır nakliye fiyatları olmaktadır. Her ne kadar müşterilerimiz tarafından Özbekistan'a gönderecekleri yük için ne kadar ödeme yapacakları net olarak merak edilse de navlun ücretleri belirlenirken farklı etmenler devreye girmektedir. Bu nedenle de hesaplamalar operasyon detaylarına özgü yapılmaktadır.

Özbekistan nakliye fiyatlarının etkileyen unsurların başında yüklemenin ve teslimatın yapılacağı şehirler gelmektedir. Şehirlerin konumları doğrudan mesafeyi etkilemekte, bu da teslimatın kaç günde yapılacağından tüketilecek yakıta kadar her detayı etkilemektedir. Bu nedenle yükün nerden teslim alınıp nereye teslim edileceği bilinmelidir.

İkinci olarak Özbekistan'a farklı güzergahlardan gidilebilmektedir. Güzergahlar arası mesafe değişebildiği gibi zaman zaman yoğunluklar da olabilmektedir. Firmamız her zaman en uygun yol güzergahını tercih etse de müşterilerinin tercihlerine de saygı duymakta, onların tercih ettikleri güzergahları da değerlendirmektedir.

Türkiye ile Özbekistan arasında çok farklı alanlarda ticaret yapılmakta, alana göre de taşınacak yükün niteliği değişmektedir. Makine, tekstil, gıda, hammadde, kimyasal gibi yüklerin detaylarına göre fiyatlandırma değişebilmektedir.

Ayrıca yükün ağırlığı ve büyüklüğü de hesaplamaya dahil edilmektedir. Akaryakıt fiyatları, döviz kurları, ülkeler arası yaşanan gerilimler gibi ayrıntılar da nakliye fiyatlarını etkileyebilmektedir. Firmamız daima en uygun fiyat politikasını gözeterek lojistik maliyetinizi en uyguna getirmenizi sağlamaktadır.

