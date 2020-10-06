Türkiye, özel maçta Almanya'ya konuk oluyor

A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Köln Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRTSpor'dan naklen yayımlanacak.

A Milli Takım, Almanya maçının ardından, UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Moskova'da Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.

Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)