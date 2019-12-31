Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Aydın'dan yıl sonu değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Aydın'dan yıl sonu değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Spor

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Aydın'dan yıl sonu değerlendirmesi Açıklaması

6 saat önce

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) Başkanı Birol Aydın, milli sporcuların uluslararası organizasyonlarda 68 madalya kazandığı başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Aydın'dan yıl sonu değerlendirmesi Açıklaması, System.String[]

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) Başkanı Birol Aydın, milli sporcuların uluslararası organizasyonlarda 68 madalya kazandığı başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Aydın, TOSSFED'in internet sitesinde yer alan açıklamasında, yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri en iyi şekilde tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Down sendromlu, otizmli ve mental sporcularımız katıldığımız Avrupa ve dünya şampiyonalarıyla göğsümüzü kabarttı. 2019 yılındaki yurt dışı faaliyetlerde yarışan milli sporcularımız atletizm, masa tenisi ve yüzme branşlarında 25'i altın, 24'ü gümüş, 19'u bronz olmak üzere toplamda 68 madalya alırken, Futsal Milli Takımı ise Avrupa 3'üncülüğüne ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüp sayısının 540'a, lisanslı sporcu sayısının da 20 bine çıktığı bilgisini veren Aydın, 10 ülkeden 150 özel sporcunun katıldığı 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Türkiye'nin Avrupa ülkelerinin takdirini kazandığını hatırlattı.

Aydın, olimpik sporcu havuzunu 250'ye çıkardıklarını ve 4+4 yıllık plan çerçevesinde 2019'da paralimpik branşlarda mücadele eden milli sporculara maaş bağlandığını paylaştı.

Antalya'da düzenlenecek 2020 Trisome Oyunları'na da değinen Aydın, "Avrupa ülkelerinin ısrarla istediği Down Sendromlular Olimpiyatları olarak adlandırılan organizasyon, yaptığımız çalışmalar sayesinde ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleşecek. 31 Mart-7 Nisan 2020 tarihlerinde yapılacak şampiyonaya yaklaşık 1500 özel sporcu katılacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Avrupa, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:50 Kaynak: AA
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