Türkiye-Pakistan arasında 'Solucan Gübresi Projesi' başladı

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Kabul Edilen 9 Adet Türkiye-Pakistan Projelerinden birisi olan 'Solucan Gübresi Projesi' Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) resmen başladı.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Kabul Edilen 9 Adet Türkiye-Pakistan Projelerinden birisi olan 'Solucan Gübresi Projesi' Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) resmen başladı.



Pakistan Faisalabad Tarım Üniversitesi'nden Doç. Dr. Zubair Aslam ile doktora öğrencisi Ali Ahmad isimli araştırıcılar Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine gelmesiyle, 'Solucan Gübresi Projesi' başladı. NKÜ, Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Korkmaz Bellitürk'ün, önderliğinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Mevlana Değişim Programı ve "Türkiye ile Pakistan İslam Cumhuriyeti" arasında imzalanan "Vermicomposting: An Agricultural Waste Management Technology" (Vermikompostlama: Bir Tarımsal Atık Yönetim Teknolojisi) başlıklı araştırma projesi resmi olarak başladı.



Proje kapsamında Faisalabad Tarım Üniversitesi'nden Doç. Dr. Zubair Aslam ile doktora öğrencisi Ali Ahmad isimli araştırıcılar Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine geldi. Pakistan'lı araştırıcılar 3 yıl boyunca Doç. Dr. Korkmaz Bellitürk ve çalışma ekibi ile Türkiye ve Pakistan'da çeşitli akademik çalışmalar yapacak.



İmzalanan protokol gereği, her yıl 1 akademisyen ile 1 lisans üstü öğrencisi için, Pakistan-Türkiye arasında karşılıklı değişim programı uygulanacak. Proje kapsamında bu yıl Türkiye'den Doç. Dr. K. Bellitürk ile Öğr. Gör. Kayahan Yılmaz isimli araştırıcılar Pakistan'a gidecek.



Solucan gübreleri (vermikompost) konusunda uluslararası yayın sayısı ve kalitesi bakımından önemli başarılara imza atan Doç. Dr. K. Bellitürk, Pakistan'lı araştırıcıların söz konusu bu projede Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ni tercih etmelerini sağladı.



Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde son 10 yılda solucan gübreleri ile ilgili yapılan uluslararası akademik yayın sayısı 50'den fazla olup, çok sayıda yüksek lisans öğrencisi de bitirme tezlerinde "Solucan gübrelerinin tarım ve peyzaj alanlarında kullanılmasının önemi" konularını tercih ederek başarıyla mezun oldu.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Doç. Dr. K. Bellitürk, "Üniversitede bu konuda yapılan akademik çalışmalar çok sayıda ulusal ve uluslararası atıflar almış olup, Amerika, İtalya, Yunanistan, Pakistan, Ürdün, Hollanda, Polonya ve Fransa gibi ülkelerdeki diğer araştırıcıların da ilgisini çekerek, organik gübre ana temalı ikili iş birliği projelerinde ülkemize ve özellikle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne ciddi anlamda özel bir ilgi duymalarına sebep olmaktadır. Bu konuda söz konusu üniversitede yapılan bu başarılı çalışmalar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ni tercih ederek eğitim almak için gelecek olan yabancı öğrencilerin de artmasına doğal olarak katkı sağlayacak niteliktedir. Halen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde solucan gübreleri ile ilgili yoğun proje ve diğer akademik çalışmalar artan bir hızla ve emin adımlarla devam etmektedir. Solucan gübrelerinin tarım topraklarının ıslahında, kullanılan kimyasal gübrelerin etkinliğinin artmasında ve hastalıklara dirençli bitki yetiştirilmesinde sağladığı katkılar büyük olup, özellikle düşük organik madde içeren tarım topraklarımızın sürdürülebilir olarak gelecek nesillere aktarılmasındaki faydası önemli boyuttadır" dedi. - TEKİRDAĞ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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