Türkiye-Pakistan arasındaki iş birliği anlaşmaları - Son Dakika
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Türkiye-Pakistan arasındaki iş birliği anlaşmaları

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han, iki ülke arasında gerçekleştirilen iş birliği anlaşmaları imza törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han, iki ülke arasında gerçekleştirilen iş birliği anlaşmaları imza törenine katıldı.

Türkiye-Pakistan arasındaki iş birliği anlaşmaları

Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:13 Kaynak: AA
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