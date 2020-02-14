Türkiye-Pakistan arasındaki iş birliği anlaşmaları - Son Dakika

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Türkiye-Pakistan arasındaki iş birliği anlaşmaları
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han, iki ülke arasında gerçekleştirilen iş birliği anlaşmaları imza törenine katıldı. Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:13 Kaynak: AA
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