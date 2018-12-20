Türkiye Pakistan İş Forumu-Gaziantep Yatırım Zirvesi Düzenlendi

İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla TBMM Türkiye Pakistan Dostluk Grubu Başkanlığı ve Pakistan Büyükelçiliği işbirliğinde organize edilen Türkiye Pakistan İş Forumu-Gaziantep Yatırım Zirvesi Gaziantep'te yapıldı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla TBMM Türkiye Pakistan Dostluk Grubu Başkanlığı ve Pakistan Büyükelçiliği işbirliğinde organize edilen Türkiye Pakistan İş Forumu-Gaziantep Yatırım Zirvesi Gaziantep'te yapıldı.



Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluğu pekiştirmek ve iki ülke arasındaki ticari hacmi arttırmak amacıyla organize edilen, İpekyolu Kalkınma Ajansı, TBMM Türkiye Pakistan Dostluk Grubu Başkanlığı ile Pakistan Büyükelçiliği'nin ortaklaşa düzenlediği Türkiye-Pakistan iş forumu çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. Gaziantep'te bir otelde yapılan zirveye Gaziantep Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Proje Koordinatörü Ömer Mennan Güler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Latif Karadağ, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Pakistan Karachı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nazlı Abid Nısar, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkan Yardımcı Uğur Acıoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.



"Ticaret hacmini her iki ülkeye de fayda sağlayacak şekilde arttırmak durumundayız"



Zirve'de açıklamalarda bulunan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, "İki ülke arasındaki ticaret hacmini her iki ülkeye de fayda sağlayacak şekilde arttırmak durumundayız. Bu programı düzenlemekteki amaçlarımızdan en büyüğü budur. Ben bu Türkiye-Pakistan iş formunun yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emekleri olan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Gaziantep Valisi Davut Gül'e, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine, Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odalarına ve Karachi Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



"Pakistan ve Türkiye ilişkilerini ticari boyuta taşımamız gerekiyor"



Gaziantep Valisi Davut Gül ise, "Bu etkinliği düzenleyen İpekyolu Kalkınma Ajansı'na ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Pakistan ve Türkiye'nin dostluğunda kimsenin şüphesi yok ama bunu ticari boyuta taşımamız ve taçlandırmamız gerekiyor. Kardeşlik hukuku çok önemli ama bundan daha önemli olan iki ülkenin birbirlerine ticari anlamda destek olması, kaliteli ürünler alıp satmasıdır. Burada toplandığımıza göre hem Pakistanlıların hem de bizlerin böyle bir iradesi var. Bu bu programı düzenleyen, destek veren katılımlarıyla güçlendiren herkese teşekkür ediyor, bu zirvenin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından panel aşamasına geçilen zirvede ikili iş birliğinin nasıl olması ve ne gibi çalışmalar yapılması hususunda değerlendirmeler yapıldı. - GAZİANTEP

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Herkes "İş Yok Diyor" Ama Onlar Günlük 200 Liraya Çalışacak İşçi Bulamıyor

İki Kişiyi Evlilik Vaadiye Dolandıran Kadını, Düğün Davetiyesi Ele Verdi

Türkiye'nin FIFA Sıralamasındaki Yeri Değişmedi

Meclis'te Onaylandı! KOSGEB 2019'da 2 Milyar 250 Milyon Lira Destek Verecek