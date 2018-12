Türkiye-Pakistan İş Forumu Kilis Yatırım Zirvesi

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü dostluk ilişkilerini, ticari ilişkilere yansıtmak ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini her iki ülkeye de fayda sağlayacak şekilde artırmak gerektiğini söyledi.

Kilis'te İKA ile Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) iş birliğiyle Türkiye-Pakistan İş Forumu Kilis Yatırım Zirvesi düzenlendi.



Akyılmaz, KİTSO Toplantı Salonu'ndaki programda yaptığı konuşmada, kuruldukları 2010 yılından bu yana yaşam kalitesi yüksek, beşeri sermayesi güçlü, rekabetçi, yenilikçi, Orta Doğu'nun çekim merkezi bir "İpek Yolu" inşa etme çabası içinde olduklarını belirtti.



Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yatırım imkanlarının tanıtılması yoluyla bölgenin rekabet gücünü artırmak amacıyla oluşturdukları yatırım destek ofisleri ile yerli ve yabancı yatırımcılara hizmet verdiklerini anlatan Akyılmaz, bölgenin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları sonucu elde ettikleri verileri yatırımcıların hizmetine sunduklarını ifade etti.



Akyılmaz, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Türkiye'nin dünyada en önemli ticari partnerleri arasında yer aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Türkiye ve Pakistan arasındaki mevcut dış ticaret hacmi, her iki ülkenin potansiyelini yansıtmaktan çok uzak görünmektedir. Bugün bu etkinliği yapmamızdaki amaç, bu konuda tarafların elini taşın altına koyarak var olan potansiyeli kurulacak ticari ve ekonomik iş birliklerini maksimum seviyeye ulaştırmaktır. Geçmişten gelen güçlü dostluk ilişkilerimizi ticari ilişkilerimize yansıtmak ve her iki ülke arasındaki ticaret hacmini her iki ülkeye de fayda sağlayacak şekilde artırmak durumundayız."



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gülseren Hülya Akkaya da Pakistan ile birlikte çalışacakları ve ortak projelere imza atacakları için mutlu olduğunu dile getirdi.



Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkan Yardımcısı Nazli Abid Nısar da forumun iki ülke arasındaki ticarete olumlu katkı sunacağına inandığını söyledi.



KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı da bundan sonraki süreçte gelecek nesillere ve dünya mazlumlarına bir şeyler bırakabilmek adına, daha fazla ticaret ve üretim yapmaları gerektiğini, bunun da ancak birlik olunması durumunda mümkün olabileceğini ifade etti.



Forum, paneller ve iş adamlarının ikili görüşmeleriyle devam etti.

