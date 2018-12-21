Son Dakika Haberleri: Türkiye Pakistan İş Forumu Kilis Yatırım Zirvesi

Türkiye Pakistan İş Forumu Kilis Yatırım Zirvesi

3 saat önce

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), TBMM Türkiye Pakistan Dostluk Grubu Başkanlığı ve Pakistan Büyükelçiliği işbirliğinde Kilist'te Türkiye Pakistan İş Forumu Kilis Yatırım Zirvesi düzenlendi.

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İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), TBMM Türkiye Pakistan Dostluk Grubu Başkanlığı ve Pakistan Büyükelçiliği işbirliğinde Kilist'te Türkiye Pakistan İş Forumu Kilis Yatırım Zirvesi düzenlendi.

Türkiye Pakistan İş Forumunda bir konuşma yapan, İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü dostluk ilişkilerini, ticari ilişkilere yansıtmak ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini her iki ülkeye de fayda sağlayacak şekilde artırmak gerektiğini ifade ederek, "İKA'nın 2010 yılından bu yana yaşam kalitesi yüksek, beşeri sermayesi güçlü, rekabetçi, yenilikçi, Orta Doğu'nun çekim merkezi bir İpek Yolu inşa etme çabası içindeyiz. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yatırım imkanlarının tanıtılması yoluyla bölgenin rekabet gücünü artırmak amacıyla oluşturdukları yatırım destek ofisleri ile yerli ve yabancı yatırımcılara hizmet veriyoruz. Bölgenin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları sonucu elde ettikleri verileri yatırımcıların hizmetine sunduk. Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Türkiye'nin dünyada en önemli ticari partnerleri arasında yer aldık. Türkiye ve Pakistan arasındaki mevcut dış ticaret hacmi, her iki ülkenin potansiyelini yansıtmaktan çok uzak görünmektedir. Bugün bu etkinliği yapmamızdaki amaç, bu konuda tarafların elini taşın altına koyarak var olan potansiyeli kurulacak ticari ve ekonomik iş birliklerini maksimum seviyeye ulaştırmaktır. Geçmişten gelen güçlü dostluk ilişkilerimizi ticari ilişkilerimize yansıtmak ve her iki ülke arasındaki ticaret hacmini her iki ülkeye de fayda sağlayacak şekilde artırmak durumundayız" dedi

Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkan Yardımcısı Nazli Abid Nısar da forumun iki ülke arasındaki ticarete olumlu katkı sunacağına inandığını ifade etti.

KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı da bundan sonraki süreçte gelecek nesillere ve dünya mazlumlarına bir şeyler bırakabilmek adına, daha fazla ticaret ve üretim yapmaları gerektiğini, bunun da ancak birlik olunması durumunda mümkün olabileceğini söyledi.

Forum, paneller ve iş adamlarının ikili görüşmeleriyle devam etti. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:45 Kaynak: İHA

Türkiye, Pakistan, Ekonomi
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