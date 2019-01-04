Türkiye-Pakistan Ortak Açıklaması

Türkiye-Pakistan ortak açıklamasında, iki ülke tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı mücadele kararlılıklarının teyit edildiği vurgulandı.

Türkiye-Pakistan ortak açıklamasında, iki ülke tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı mücadele kararlılıklarının teyit edildiği vurgulandı.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han'la baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından yapılan Türkiye-Pakistan ortak açıklamasında, görüşmelere ilişkin bilgiler paylaşıldı.



Pakistan Başbakanı Han'a ziyaretinde üst düzey bir heyetin eşlik ettiği belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:



"Türkiye-Pakistan 'kalpten kalbe' ikili ilişkilerinin tüm veçhelerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası önemi haiz konular hakkında görüş alışverişinde bulunan iki ülke liderleri; iki ülke halkları ve hükümetleri arasında eşsiz kardeşlik ilişkilerinin yüzyıllara uzandığını ve tam bir karşılıklı anlayış ve güven temelinde, ortak kültürel ve dini miras ile geleceğe dönük müşterek bir vizyona dayandığını yeniden teyit etmişler; iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin yıllar içinde ortak ilgi alanlarındaki tüm konularda zamanın sınamasından başarıyla geçen güçlü bir stratejik ortaklığa dönüştüğünü büyük bir memnuniyetle not etmişlerdir."



İki liderin, temel ulusal çıkarları ilgilendiren konularda birbirlerine verdikleri karşılıklı güçlü desteği sürdürmeye ilişkin iradelerini yineledikleri de vurgulanan açıklamada, ikili ilişkilerini halklarının menfaatine daha da ilerletme konusundaki güçlü kararlılıklarının ifade edildiği aktarıldı.



Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasının, bünyesindeki çok sayıda çalışma gruplarıyla ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesindeki önemini yineleyen iki liderin, iki ülke arasında savunma ve savunma sanayi alanında sürekli gelişen iş birliğini memnuniyetle kayda geçirdikleri bildirildi.



İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha da güçlendirme kararlılıklarının da ifade edildiği belirtilen ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Sağlık ve tarım alanlarında iş birliği mekanizmalarının başlatılmasında mutabık kalmışlar. Halktan halka temasların eğitim, kültür, turizm ve gençlik alanlarında artırılacak değişim ve iş birliğiyle daha da geliştirilmesine karar vermişler. Her şekil ve tezahürüyle terör belasıyla mücadelede sarsılmaz taahhütlerini vurgulamışlar; Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı mücadele kararlılıklarını teyit etmişler. Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen Sekiz Ülke Örgütü dahil olmak üzere çok taraflı forumlar ve ilgili diğer forumlarda iki ülke arasındaki mevcut iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirmişler. Bölgelerinde ve uluslararası alanda barış, güvenlik ve refah sağlanması ve sürdürülmesi yönündeki kararlılıklarını yinelemişler. Jammu-Keşmir sorununa sürekli bir diyalog süreci yoluyla ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde çözüm sağlanması ihtiyacını vurgulamışlardır."



Pakistan'ın Nükleer Tedarikçiler Grubu'na (NTG) ayrımcı olmayan kriterler temelinde üyeliğine Türkiye'nin desteğinin belirtildiği ve Pakistan'ın NTG'nin Rehber İlkelerine uymasının ve NTG'ye üye olmasının küresel yayılmanın önlenmesi hedeflerini güçlendireceğinin teyit edildiğinin bildirildiği açıklamada, "Afganistan'da sürdürülebilir barış ve istikrarın Afgan toplumunun tüm kesimlerinin arasında uzlaşıya varılması ile bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun desteğiyle sağlanabileceğini belirtmişler. Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın tesis edilmesi amacıyla Kıbrıs meselesinin adadaki iki halkın siyasi eşitliği temelinde çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalara tam ve kararlı desteklerini yinelemişler." ifadesine yer verildi.



İki liderin, Filistin davasının önemini vurguladığının da aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kudüs'ün yasal statüsü ve tarihi karakterini değiştirmeye yönelik tüm girişimleri reddetmişler, başkenti Kudüs olan, 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti'nin kurulması konusundaki mücadelesinde Filistin halkına desteğini artırması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuşlar. İslam'ın gerçek değerlerini uluslararası forumlarda savunma ve İslam'ın tarihi imajını, mukaddes şahsiyetlerini ve temel itikatlarını kötüleme, aşağılama ve çarpıtma gayretlerine karşı iş birliğini artırmak hususunda mutabık kalmışlar. İkili temasların sıklığını en yüksek düzeyde daha da artırmak hususundaki güçlü kararlılıklarını belirtmişler.



Türkiye ve Pakistan arasındaki tarihi ilişkileri iki ülke halklarının yararına olacak şekilde ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında giderek daha güçlü bir ilişkiye dönüştürmek başta olmak üzere, karşılıklı barış ve refah için ortak çıkarların tüm alanlarında ilerletme yönündeki kararlılıklarını yinelemişler ve bu alanlarda daha fazla görüş alışverişi yapılmasını teminen Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin altıncı toplantısının karşılıklı uygun bulunacak tarihlerde Pakistan'da gerçekleştirilmesinde mutabık kalmışlardır."

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