Son Dakika Haberleri: Türkiye-Pakistan Ortak Açıklamasında, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik...

Türkiye-Pakistan Ortak Açıklamasında, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik...

1 saat önce

Türkiye-Pakistan ortak açıklamasında, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen Sekiz Ülke Örgütü dahil olmak üzere çok taraflı forumlar ve ilgili diğer forumlarda iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Türkiye-Pakistan Ortak Açıklamasında, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik..., System.String[]
Türkiye- Pakistan ortak açıklamasında, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen Sekiz Ülke Örgütü dahil olmak üzere çok taraflı forumlar ve ilgili diğer forumlarda iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:26 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den MHP Teşkilatına Genelge: Cumhur İttifakı'nın Saygınlığını Zedelemeyin Kasımpaşa'nın Yeni Transferi Azad Toptik: Şampiyon Olmak İçin Kadromuz Yeterli

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Önemli Zirve İstanbul'da Toplanacak Gökçek, AK Parti'nin Görevden Aldığı İl Başkanını Topa Tuttu: İçimizde Gafiller Olabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 20:22:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye-Pakistan Ortak Açıklamasında, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]