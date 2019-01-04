Türkiye-Pakistan Ortak Açıklamasında, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik...
1 saat önce
Türkiye-Pakistan ortak açıklamasında, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen Sekiz Ülke Örgütü dahil olmak üzere çok taraflı forumlar ve ilgili diğer forumlarda iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinden duyulan memnuniyet dile getirildi.
Türkiye- Pakistan
ortak açıklamasında, Birleşmiş Milletler
, İslam İşbirliği Teşkilatı
, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen Sekiz Ülke Örgütü dahil olmak üzere çok taraflı forumlar ve ilgili diğer forumlarda iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinden duyulan memnuniyet dile getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:26 Kaynak: AA
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