Son Dakika Haberleri: Türkiye-Pakistan Ortak Açıklamasında, İki Ülkenin Fetullahçı Terör Örgütü'ne Karşı Mücadele...

Türkiye-Pakistan Ortak Açıklamasında, İki Ülkenin Fetullahçı Terör Örgütü'ne Karşı Mücadele...

13 dakika önce

Türkiye-Pakistan ortak açıklamasında, iki ülkenin Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı mücadele kararlılıklarının teyit edildiği vurgulandı.

Türkiye-Pakistan Ortak Açıklamasında, İki Ülkenin Fetullahçı Terör Örgütü'ne Karşı Mücadele..., System.String[]
Türkiye- Pakistan ortak açıklamasında, iki ülkenin Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı mücadele kararlılıklarının teyit edildiği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:21 Kaynak: AA

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