Türkiye-Pakistan Ortak Açıklamasında, İki Ülkenin Fetullahçı Terör Örgütü'ne Karşı Mücadele...
13 dakika önce
Türkiye-Pakistan ortak açıklamasında, iki ülkenin Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı mücadele kararlılıklarının teyit edildiği vurgulandı.
Türkiye- Pakistan
ortak açıklamasında, iki ülkenin Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı mücadele kararlılıklarının teyit edildiği vurgulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:21 Kaynak: AA
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