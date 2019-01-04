Türkiye-Pakistan Ortak Açıklamasında, İki Ülkenin Bölgelerinde ve Uluslararası Alanda Barış,...
1 saat önce
Türkiye-Pakistan ortak açıklamasında, iki ülkenin bölgelerinde ve uluslararası alanda barış, güvenlik ve refah sağlanması ve sürdürülmesi yönündeki kararlılıkları yinelenirken, Jammu-Keşmir sorununa sürekli bir diyalog süreci yoluyla ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde...
Türkiye- Pakistan
ortak açıklamasında, iki ülkenin bölgelerinde ve uluslararası alanda barış, güvenlik ve refah sağlanması ve sürdürülmesi yönündeki kararlılıkları yinelenirken, Jammu-Keşmir sorununa sürekli bir diyalog süreci yoluyla ve ilgili BM
Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde çözüm sağlanması ihtiyacı vurgulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:29 Kaynak: AA
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