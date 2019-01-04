Son Dakika Haberleri: Türkiye-Pakistan Ortak Açıklamasında, İki Ülkenin Bölgelerinde ve Uluslararası Alanda Barış,...

Türkiye-Pakistan Ortak Açıklamasında, İki Ülkenin Bölgelerinde ve Uluslararası Alanda Barış,...

1 saat önce

Türkiye-Pakistan ortak açıklamasında, iki ülkenin bölgelerinde ve uluslararası alanda barış, güvenlik ve refah sağlanması ve sürdürülmesi yönündeki kararlılıkları yinelenirken, Jammu-Keşmir sorununa sürekli bir diyalog süreci yoluyla ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde...

Türkiye-Pakistan Ortak Açıklamasında, İki Ülkenin Bölgelerinde ve Uluslararası Alanda Barış,..., System.String[]
Türkiye- Pakistan ortak açıklamasında, iki ülkenin bölgelerinde ve uluslararası alanda barış, güvenlik ve refah sağlanması ve sürdürülmesi yönündeki kararlılıkları yinelenirken, Jammu-Keşmir sorununa sürekli bir diyalog süreci yoluyla ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde çözüm sağlanması ihtiyacı vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:29 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den MHP Teşkilatına Genelge: Cumhur İttifakı'nın Saygınlığını Zedelemeyin Kasımpaşa'nın Yeni Transferi Azad Toptik: Şampiyon Olmak İçin Kadromuz Yeterli

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Önemli Zirve İstanbul'da Toplanacak Gökçek, AK Parti'nin Görevden Aldığı İl Başkanını Topa Tuttu: İçimizde Gafiller Olabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 20:22:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye-Pakistan Ortak Açıklamasında, İki Ülkenin Bölgelerinde ve Uluslararası Alanda Barış,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]