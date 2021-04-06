Türkiye-Pakistan ticari ilişkileri DEİK webinarında ele alındı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Ahmet Cengiz Özdemir, "2019 rakamlarına göre, Pakistan'ın dünyadan ithalatının 46 milyar dolar, ülkemizin toplam ithalatının ise 219,4 milyar dolar seviyesinde olduğunu düşünürsek ülkelerimiz arasında birçok sektörde önemli potansiyel olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi ve karşı kanat kuruluşu Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FPCCI) iş birliğiyle düzenlenen "Türkiye-Pakistan Interconnected Business Series" webinarı gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Özdemir, Türkiye ve Pakistan arasında birçok sektörde önemli potansiyel olduğunu vurgulayarak, "2020 yılında Pakistan'a yapılan ihracatımız 620 milyon dolar seviyesindeyken, ithalatımız 268 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 2019 rakamlarına göre, Pakistan'nın dünyadan ithalatının 46 milyar dolar, ülkemizin toplam ithalatının ise 219,4 milyar dolar seviyesinde olduğunu düşünürsek ülkelerimiz arasında birçok sektörde önemli potansiyel olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Ülkede her yıl 700 bin yeni konuta ihtiyaç duyulmakta"

Ahmet Cengiz Özdemir, Pakistan'ın stratejik öneme sahip enerji, ticaret ve ulaşım koridorlarında yer aldığını belirterek, "200 milyonun üzerindeki nüfusu, Asya ticaretinin en önemli parçalarından olan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru ve Türkiye ile potansiyel Serbest Ticaret Anlaşması gibi özellikleriyle Pakistan, Türk iş dünyası açısından önemli fırsatlar barındırıyor." dedi.

Özdemir, farklı sektörlerdeki iş birliği fırsatlarına değinirken şunları kaydetti:

"Pakistan'ın enerji sektöründeki hedefi, 2030 yılına kadar toplam enerji kapasitesi içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 30'a, hidroelektriğin payını yüzde 30'a çıkartabilmektir. Pakistan'ın enerji sektöründe yabancı yatırımcılar için LNG ithalatı ve yatırımları, güneş ve rüzgar enerjisi ile diğer yenilenebilir enerji kaynakları, petrol ve doğal gaz istihsali, elektrik dağıtım ağları ve kömür üretimi teknolojilerinde yatırım imkanları olduğu değerlendirilmektedir.

İnşaat sektörüne yönelik olarak, Pakistan'da konut inşaatının sektörün toplam değerinin yüzde 51,3'üne karşılık geldiğini görüyoruz. 220 milyon nüfuslu ülkede her yıl 700 bin yeni konuta ihtiyaç duyulmaktadır. Altyapı inşaatı alanında Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) etkisi ve Türk iş insanlarımız açısından arz ettiği potansiyele de değinmek gerekir. Koridor kapsamında yabancı firmalar için Pakistan'da özellikle kara yolu ve demir yolu altyapısının geliştirilmesi, gelişmiş depolar, katı atık yönetimi, lojistik teknolojileri ve altyapı planlama ve geliştirilmesi gibi alanlarda imkanlar olduğu ifade edilmektedir."

"Sağlık hizmetleri ve medikal ürünlerde önemli iş birliği fırsatları var"

Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Özdemir, Türkiye ve Pakistan arasındaki savunma sanayi alanında artan iş birliğine dikkati çekerek, bu alanda iş birliğinin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi gerektiğini söyledi.

Bilişim sektöründe 2019 yılında başlatılan "Digital Pakistan" inisiyatifi çerçevesinde Pakistan'ın girişimcilik ekosisteminin hızla geliştiğini aktaran Özdemir, Pakistan'ın bilişim teknolojileri alanındaki ihracatının son 3 yılda yüzde 70 artarak 1 milyar doların üzerine çıktığını bildirdi.

Özdemir, "Pakistan ile sağlık hizmetleri, medikal ürünler, gıda içecek ve makine sektörlerinde önemli iş birliği fırsatları var." dedi.

İki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek için çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini aktaran Özdemir, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat 2020'deki İslamabad ziyareti sırasında imzalanmış olan Stratejik Ekonomik Çerçeve ve ekindeki Eylem Planı kapsamında tekstil, bankacılık ve finans, ulaştırma, iletişim, düşük maliyetli konut inşası, savunma sanayi, havacılık, otomotiv, tarım, su kaynakları, sağlık hizmetleri, ilaç, eğitim, enerji, organize sanayi bölgeleri ve turizm, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinde öncelikli alanlar olarak belirlenmiştir. Bizler de İş Konseyi olarak, karşı kanat kuruluşumuz Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu iş birliğiyle öne çıkan ve potansiyel arz eden alanlarda ülkelerimiz arasında ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek için çalışmalar yapmaya gayret sarf ediyoruz."

"Ticaretimizi kısa süre içinde 2 milyar dolara çıkarabiliriz"

FPCCI Başkanı Mian Nasser Hyatt Maggo da Türkiye ve Pakistan arasında çok iyi ilişkiler olduğunu ancak bu bağlantılar ve bağların, ikili ticarete ve yatırıma çok fazla yansımadığını söyledi.

Maggo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılında Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ziyarette ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi için konular görüşülmüştü ve halihazırdaki seviyeden 5 milyar dolara çıkarılması gibi bir hedef belirlendi. Bizler çok uzun zamandır Türkiye ile iş yapıyoruz. Özellikle sevkiyatla ilgili mevcut duruma baktığımız zaman, sevkiyat özellikle standart olarak 35 günü buluyor, bazen 40 günü geçebiliyor.

Ticaretin artırılması için navlun fiyatlarını da düşündüğümüzde, Avrupa'dan daha yüksek, Uzak Doğu'dan daha yüksek olduğunu görüyoruz. O yüzden en büyük zorlukları bunlar teşkil ediyor. Bu problemi çözüme kavuşturacak olursak o zaman bir şeyler harekete geçecek ve daha iyi hale gelecektir, ticaretimizi kısa süre içinde en azından 2 milyar dolara çıkarabiliriz diye düşünüyorum."

Türkiye'nin özellikle makine sanayisinde çok ciddi becerisi ve bilgi birikimi bulunduğunu aktaran Maggo, "Türkiye, teknolojide çok gelişmiş durumda. Pakistan da birçok teknolojik gelişmeye ihtiyaç duyuyor. Kimya endüstrisi, plastik de bunların arasında sayılabilir. Eğitim, sağlık, turizm ve eğlence sektörlerinde çok ciddi iş birliği fırsatları söz konusu." şeklinde konuştu.

"Hizmet sektörüne kayarak açığı tamamlayabiliriz"

FPCCI Pakistan-Türkiye İş Konseyi Başkanı Amjad Rafi ise iki ülke arasında ticareti artırabilmek için yeni alanların ticarete açılması gerektiğini ifade ederek, Pakistan Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere iki ülke diplomatik çevrelerinin sürece etkin katılımının işlerin ilerleyebilmesi için önem taşıdığını kaydetti.

Türkiye ve Pakistan'ın uzun yıllara dayanan kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkileri bulunduğunu aktaran Rafi, "Karşılıklı ticaretimiz sadece 900 milyon dolar seviyesinde. Bu yeterli değil. Psikolojik bir sınır var; 1 milyar dolar. Bu sadece 2011 senesinde başarabildiğimiz bir hedef. 9 yıl bunu maalesef tekrarlayamadık. Dolayısıyla yeni yöntemler bulmak suretiyle hareket etmeliyiz. Belki de ikili ticaretimizde geleneksel dışı birtakım alanlara, belki de hizmet sektörüne kayarak bu açığı tamamlayabiliriz." diye konuştu.

Toplantıya, Türk ve Pakistanlı bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gıda, içecek ve teknolojileri, inşaat, inşaat malzemeleri ve teknolojileri, medikal malzeme teknolojileri sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.