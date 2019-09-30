Türkiye, Pakistan ve Malezya Müslümanların sesi olacak İngilizce TV kanalı kuruyor

Türkiye, Pakistan ve Malezya, Müslümanların sesi olacak ve İslam karşıtlığıyla da mücadele edecek İngiliz kanalı BBC tarzı İngilizce bir televizyon kanalı kurmaya hazırlanıyor. Açıklama Pakistan ve Malezya başbakanlarından geldi.



Pakistan Başbakanı İmran Han bir tweet atarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin bir fotoğrafını paylaştı ve şöyle yazdı: "Görüşmemizde BBC tarzı İngilizce bir televizyon kanalı kurma kararı aldık. Müslümanların meselelerine dikkat çekmenin yanı sıra İslam karşıtlığıyla da mücadele edecek."